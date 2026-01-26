Mercosur y la Unión Europea ponen en jaque al comercio de México con el Viejo Continente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de una reconfiguración del comercio global, marcada por el intento de Europa de diversificar sus relaciones comerciales ante las presiones de Donald Trump para quedarse con Groenlandia, y cuando 2026 se asoma como el año decisivo para la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, México corre el riesgo de quedar rezagado en su relación con el Viejo Continente.

A partir de datos del Banco de México (Banxico), disponibles de enero a noviembre de 2025, Proceso identificó que la relación comercial entre México y la Unión Europea ronda los 80.2 mil millones de dólares.

De acuerdo con datos de LLYC, el comercio bilateral entre los países que integran Mercosur y la Unión Europea supera los 110 mil millones de euros anuales. Al hacer la conversión a dólares, con un tipo de cambio de 1.18 dólares por euro, el intercambio asciende a 129.8 mil millones de dólares, muy por encima del volumen que hoy mueve México con Europa.

Para México, el riesgo no es perder lo que ya tiene, sino quedar fuera de la nueva arquitectura comercial que se está diseñando entre Sudamérica y Europa.

En un análisis de LLYC, si se concreta la implementación del acuerdo entre estos dos grandes bloques, el tratado eliminaría o reduciría más del 90% de los aranceles bilaterales.

“Para las empresas europeas, esto podría traducirse en ahorros superiores a 4 mil millones de euros anuales en derechos de importación, además de un acceso más estable a materias primas críticas para la transición energética. Para el Mercosur, el beneficio se concentraría en un mayor acceso preferencial al mercado europeo y en la atracción de inversiones vinculadas a tecnología, energía e infraestructura”, sostiene el estudio Entre la apertura y la competitividad.

Freno al acuerdo

Apenas hace unos días, el Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea.

La suspensión ocurre por la oposición abierta de países como Francia, cuyo gobierno ha advertido que la alianza regional podría afectar de manera directa a su sector agrícola, al ampliar el acceso de productos sudamericanos y así presionar a los productores locales.

En contraste, economías como Alemania han insistido en que el acuerdo debe mantenerse como una pieza estratégica en medio de la actual reconfiguración política y comercial del bloque, en el que se pretende reducir su dependencia con los Estados Unidos.