Profeco iniciará proceso a Ticketmaster por BTS: ¿a cuánto ascendería la sanción? (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará procedimiento contra la empresa Ticketmaster por la falta de claridad en la información sobre la venta de boletos para los conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS.

Asimismo se anunció que se sancionará a las plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

Derivado de la falta de claridad en la información proporcionada a las personas interesadas en comprar boletos para los conciertos que dará en México BTS, la Profeco iniciará un procedimiento por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) contra Ticketmaster, informó su titular, Iván Escalante Ruiz, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, el procurador explicó que antes de que se iniciara la venta de estos boletos se hizo un exhorto a Ticketmaster para que informara anticipadamente el costo y localización de cada uno de los boletos.

?? Les comparto la explicación sobre en qué sentido van los lineamientos que se están trabajando para que las boleteras sean transparentes y brinden información precisa 24 horas antes de la primera venta: pic.twitter.com/UmwgxgxOXN — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 26, 2026

Escalante dijo que durante la venta de estos boletos, los consumidores denunciaron que se estaban vendiendo en puntos de venta, “por lo que se realizó una visita de verificación a ocho módulos en Estadio GNP, Palacio de los Deportes y puntos de venta en centros comerciales, en los que se identificó que en algunos de ellos no había venta física de estos boletos, pero en otros sí estaban vendiendo boletos, no para este concierto”.

Explicó que el procedimiento contra Ticketmaster por infracción a la ley es por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores. La sanción, dijo, podría alcanzar los cuatro millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo En relación con los conciertos del grupo coreano BTS, antes de la venta de boletos se identificaron inconformidades de personas interesadas en adquirir entradas, a través de redes sociales y comunicaciones recibidas por la institución. Ante ello, se exhortó a… pic.twitter.com/CbnMkXyeNq — Profeco (@Profeco) January 26, 2026

Abren canal para denuncias sobre conciertos

Escalante Ruiz expuso que se elaboran y revisan lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, que deben contener la descripción clara del lugar, fechas y horarios; publicación, al menos 24 horas antes de la primera venta, del mapa y precios exactos de cada lugar y la especificación del costo del boleto con el monto total a pagar, incluyendo todos los cargos.

El titular de Profeco informó que se habilitó el canal de comunicación conciertos@profeco.gob.mx exclusivo para denuncias de conciertos y espectáculos.

En cuanto a las plataformas de reventa Stubhub y Viagogo, indicó que si bien no son mexicanas, sí operan en el país, por lo que serán notificadas y sancionadas por prácticas abusivas y desleales.