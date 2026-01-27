2025, el peor año para Pemex en su historia de producción de crudo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El año 2025, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, se ubicó como el peor en toda la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de producción de crudo.

Según la base de datos pública de Pemex, la cual fue actualizada este 27 de enero, el año pasado cerró con una producción promedio de 1.36 millones de barriles diarios de petróleo crudo.

Se trata del nivel más bajo del que se tenga registro para la petrolera mexicana.

Este resultado implicó una caída anual de 8% si se compara con 2024, cuando la producción diaria promedio se ubicó en 1.48 millones de barriles diarios, de acuerdo con la misma fuente oficial.

Para dimensionar el deterioro, basta señalar que, en promedio, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la producción de crudo rondó los 1.6 millones de barriles diarios por año, un nivel que ya entonces representaba una reducción significativa frente a periodos previos.

Más aún, antes de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en las administraciones “neoliberales anteriores”, la producción de Pemex se mantenía por encima de los 2 millones de barriles diarios.

La comparación histórica pesa más si se revisan los datos de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos; nunca, desde 1979, se había registrado un nivel de producción de crudo tan bajo para Pemex como el observado en 2025.

Caída en medio de apoyos

Esta caída de crudo ocurre en un momento particularmente sensible para la petrolera, actualmente dirigida por Víctor Rodríguez Padilla. Con la llegada de Sheinbaum, se aprobó una reforma energética que le devolvió a Pemex el carácter de paraestatal y que plantea como objetivo que, para 2027, la empresa cuente con finanzas sanas y una producción de crudo regularizada, bajo el argumento de garantizar la soberanía energética del país.

Además, la caída llama más la atención si se considera el flujo de apoyos financieros. De enero a noviembre de 2025, las transferencias del gobierno federal a Pemex sumaron 392 mil millones de pesos, un monto 187.8% superior al apoyo financiero que la administración de Pardo había aprobado originalmente para todo ese año.

De acuerdo con el último informe financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este monto también fue 121% mayor a los recursos canalizados a la petrolera en el mismo periodo de 2024.

A esto se suma que, de los 3.3 billones de pesos que Pemex recibió en apoyos entre 2015 y 2024, 91% de ese total se concentró durante la administración de López Obrador, según datos públicos de Hacienda.

Cuba y Pemex, en la mira

Mientras la producción de crudo de Pemex se mantiene en mínimos históricos, sobresale que, Estados Unidos, país gobernado por Donald Trump, ha cuestionado de manera reiterada el apoyo de Pemex a Cuba.

Sobre este punto, durante la conferencia matutina de este 27 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el envío de petróleo a Cuba, al señalar que se trata de una “decisión soberana” y que Pemex actúa bajo sus propios criterios.

“Como lo hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo”, dijo.