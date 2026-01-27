No hay que descartar que descensos severos de temperatura impacten al gas natural en México: AMGN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) reconoció que los actuales descensos de temperatura que se están registrando en Estados Unidos y en el norte de México sí podrían generar afectaciones en la industria.

“Es importante subrayar que los descensos severos de temperatura pueden influir temporalmente en las actividades de producción, transporte o distribución del gas natural”, expuso el organismo este 27 de enero.

La asociación precisó que se mantiene atenta a los pronósticos de tormentas invernales y de temperaturas bajo cero, con el objetivo de “identificar oportunamente afectaciones que podrían causar las condiciones climáticas extremas en la infraestructura de gas natural”.

“La industria del gas natural en el país mantiene una coordinación estrecha, transparente y permanente entre todos los actores de la cadena de valor”, sostuvo.

A nivel operativo, insistió en que los gasoductos de transporte, las redes de distribución y las estaciones de suministro de gas natural vehicular (GNV) se encuentran en funcionamiento y bajo monitoreo constante, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

“La industria permanecerá atenta a la evolución del fenómeno climático y mantendrá informados a los usuarios sobre cualquier eventualidad relevante que pudiera presentarse”, al tiempo que señaló que se seguirá trabajando para que aumenten los niveles de almacenamiento de gas natural.