Peso gana en medio de la publicación de la balanza comercial y de amenazas de Trump 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.46%, cotizando alrededor de 17.28 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 17.36 y un mínimo de 17.28 pesos por billete verde.

La apreciación del peso ocurre de manera paralela a un debilitamiento del dólar.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el factor principal detrás de este movimiento es el creciente escepticismo del mercado sobre la credibilidad del gobierno de Donald Trump para mantener y respetar acuerdos comerciales.

Un ejemplo reciente de esta percepción fue la amenaza del presidente estadounidense de imponer un arancel del 25% a todas las importaciones provenientes de Corea del Sur, frente al 15% actual.

El incremento aplicaría a todos los productos, incluidos automóviles, madera y farmacéuticos, argumentando que Corea del Sur no ha cumplido con los compromisos establecidos en el acuerdo comercial vigente”, se lee en el análisis de Banco Base.

Este episodio se presenta luego de que el gobierno surcoreano postergó la implementación de su compromiso anual de inversión en Estados Unidos.

No obstante, el ministro de Finanzas, Koo Yun Cheol, afirmó que la inversión no se está retrasando de forma deliberada, sino que los proyectos “continúan en proceso de selección conforme a los procedimientos establecidos”.

Adicionalmente, durante el fin de semana, Donald Trump también amenazó con imponer un arancel del 100% a Canadá en caso de que formalice un acuerdo comercial con China.

Amenazas

Este tipo de advertencias ha ido perdiendo efectividad en los mercados financieros.

Desde noviembre de 2024, cuando Trump ganó las elecciones presidenciales, el mandatario ha realizado 49 amenazas de imposición de aranceles.

De ese total, el 26.5% no se ha traducido en ninguna acción concreta, mientras que solo el 20.4% se ha implementado en su totalidad.

Balanza comercial

En el ámbito local, en México se publicó la balanza comercial correspondiente a diciembre.

De acuerdo con las series originales, las exportaciones totales de bienes crecieron a una tasa anual de 17.19%, impulsadas principalmente por el dinamismo de las exportaciones no petroleras, que avanzaron 19.48% a tasa anual.

En contraste, las exportaciones petroleras registraron una caída de 32.89%, acumulando nueve meses consecutivos a la baja.