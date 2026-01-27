Profeco alerta por fallas en más de mil 300 motocicletas de los siguientes modelos

Profeco participó en el llamado a revisión de Polaris Sales México e Indian Motorcycle. Foto: Google Maps

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre fallas en motocicletas de diversos modelos de Polaris Sales México.

En un comunicado, la dependencia federal informó que comparte el llamado a revisión para mil 313 motos

“La Procuraduría Federal del Consumidor participa en el llamado a revisión que realiza Polaris Sales México e Indian Motorcycle para 1 mil 313 motocicletas de diversos modelos”, señala el comunicado.

Se trata de 530 unidades de los modelos Scout año 2025 y Scout Sixty año 2025, en las cuales es posible que se indique la marcha incorrecta, detalló la dependencia.

“Una indicación incorrecta de Neutral podría causar un movimiento involuntario, lo que aumentaría el riesgo de choque o lesiones graves”, alertó.

Como contramedida, indicó Profeco, la empresa se encargará de pagar el monto total que se genere por la mano de obra de la remoción o instalación de los accesorios requeridos.

“La segunda alerta es para el modelo Scout 1250 año 2025 (783 unidades), ya que el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM) pueden presentar problemas que podrían representar un peligro de lesiones para las personas.

“Por ello, se actualizará el software de las motocicletas que tengan problemas para mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de las y los usuarios, sin costo para ellos”, afirmó la Profeco.

La dependencia aseguró que Polaris Sales México buscará a las y los consumidores vía correo electrónico y cartas enviadas a sus domicilios.

Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto su sitio web www.polarismexico.com. La campaña se mantendrá de manera indefinida, hasta completar el 100% de las unidades involucradas. El llamado a revisión están disponibles en siguiente liga y en esta.

La Profeco informó que vigilará que se dé cumplimiento a los llamados, y recuerda sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.