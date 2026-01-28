El sur de México, bastión de Morena, es la región menos competitiva: IMCO

Sheinbaum y López Obrador con el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, en el Tren Maya. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de la puesta en marcha de los gobiernos de la autodenominada “Cuarta Transformación” con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, el sur del país continúa siendo la región con el mayor rezago económico y la de menor nivel de competitividad, de acuerdo con el Índice de Competitividad Regional (ICR) 2026, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este índice, que se presenta en su primera edición, tiene como objetivo convertirse en una herramienta de análisis sobre la capacidad de las distintas regiones del país para atraer y retener inversión y talento, dos factores para detonar crecimiento y desarrollo económico.

Para evaluar dichas capacidades, el ICR incorpora un total de 40 variables, las cuales se agrupan en cuatro subíndices enfocados en la Atracción y Retención de Inversión y Talento.

Además, el estudio analiza seis regiones del país, conformadas por entidades que comparten características económicas, geográficas y productivas.

En este ejercicio, las dos regiones con las evaluaciones más bajas son el Istmo, integrado por Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; seguido de la región Maya, conformada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

En términos de calificación, la región Maya obtuvo 34.19 puntos de un máximo de 100, mientras que el Istmo registró una evaluación aún menor, con 29.66 puntos.

Niveles de competitividad

De acuerdo con el estudio, en el sur del país, particularmente en las regiones del Istmo y Maya, persisten brechas estructurales significativas, sobre todo en “infraestructura logística y energética, seguridad y mercado laboral, que limitan el potencial y la capacidad productiva de las regiones”.

Como ejemplo de estas limitaciones, el IMCO señala que, pese a su cercanía al mar y a la abundancia de recursos naturales, ambas regiones presentan bajos niveles de exportaciones, con calificaciones de 16.58% y 18.23%, respectivamente; una reducida captación de Inversión Extranjera Directa, con 7.87% y 10.32%; así como elevados niveles de informalidad laboral, que alcanzan 73.08% en el Istmo y 63.81% en la región Maya.

“En su conjunto, estas condiciones dificultan que los estados de estas regiones capitalicen plenamente las oportunidades de inversión, encadenamientos y movilidad que hoy se concentran en el norte del país”, se lee en el análisis.

El estudio subraya que, aunque estas regiones cuentan con fuerza laboral y recursos naturales, la ausencia de infraestructura energética y logística adecuada, la escasez de empresas líderes y la limitada disponibilidad de talento calificado las mantienen atrapadas en un círculo de baja productividad y salarios reducidos.