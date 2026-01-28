México y EU inician conversaciones para revisar de forma conjunta el T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Foto: EUROPA PRESS

MADRID (EUROPA PRESS) - Estados Unidos y México acordaron iniciar conversaciones formales para la primera revisión conjunta del tratado comercial entre estos dos países y Canadá (T-MEC), según informó la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés).

Es el principal resultado que se extrae de la reunión que ha mantenido esta tarde el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para conversar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión conjunta de este tratado comercial.

En ella, acordaron conversar sobre "posibles reformas estructurales y estratégicas", incluyendo reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos.

Asimismo, se abordó una mayor armonización de las políticas comerciales externas para defender a los trabajadores y productores en Estados Unidos y México, y combatir el dumping "implacable" de productos manufacturados en nuestra región.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este miércoles haber concluido sus consultas internas sobre el T-MEC y que Canadá está "lista para sentarse" a negociar con Estados Unidos y México.