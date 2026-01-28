Peso pierde ante corrección del dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 28 de enero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.17%, al cotizar alrededor de 17.16 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.10 pesos por dólar, nivel no visto desde el 3 de junio de 2024.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, la depreciación del peso obedece a una corrección moderada, “luego de que, al cierre de ayer, el peso acumuló una apreciación en lo que va del año de 4.89% u 88.1 centavos”.

Este comportamiento coloca al peso en ruta para registrar la mayor apreciación mensual desde mayo de 2020, cuando la moneda se fortaleció 8.27%, en el impacto inicial de la pandemia del coronavirus.

En lo que va del año, el dólar acumula una caída de 2.17%, y también se perfila para cerrar su peor mes desde abril de 2025.

Efecto Trump

Entre las razones que explican este debilitamiento del dólar destacan los comentarios de Donald Trump y su política de proteccionismo, así como el elevado endeudamiento del gobierno estadounidense, el clima político interno, que podría derivar en nuevos cierres del gobierno, y los ataques a la Reserva Federal.

“El gobierno de Estados Unidos se encamina a otro cierre de operaciones, pues el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que bloquearán el proyecto de ley de financiamiento si se otorgan recursos al Departamento de Seguridad Nacional”, señaló Banco Base.

Esto se presenta luego de que durante el mes se registraron dos muertes de ciudadanos estadounidenses en Minnesota, en encuentros con ICE.