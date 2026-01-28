Reserva Federal mantiene tasas sin cambios incluso mientras Trump sigue presionando por bajas

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en la sede de esa institución en Washington, el 10 de diciembre del 2025. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La Reserva Federal puso en pausa sus recortes de tasas de interés el miércoles, dejando su tasa clave sin cambios en aproximadamente 3.6% después de reducirla tres veces el año pasado.

El banco central declaró en un comunicado que hay señales de que el mercado laboral se ha estabilizado y que el crecimiento fue "sólido", una mejora respecto a la caracterización del mes pasado de “modesto”.

Con la economía creciendo a un ritmo saludable y sin signos de deterioro en la contratación, los funcionarios de la Fed probablemente ven pocas razones para apresurarse a realizar más recortes de tasas. Si bien la mayoría de los responsables de la política monetaria esperan reducir aún más los costos de los préstamos este año, muchos quieren ver evidencia de que la inflación se está acercando al objetivo del banco central del 2%. Según la medida preferida del banco central, la inflación fue del 2,8% en noviembre, ligeramente más alta que hace un año.

Dos funcionarios disintieron de la decisión, con los gobernadores Stephen Miran y Christopher Waller prefiriendo otra reducción de un cuarto de punto. El presidente Donald Trump nombró a Miran en septiembre, y él había disentido en las tres reuniones anteriores a favor de un recorte de medio punto. Waller está siendo considerado por la Casa Blanca para reemplazar al presidente Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

La decisión de la Fed de mantener las tasas sin variar probablemente provocará más críticas de Trump, quien ha atacado a Powell durante meses por no reducir drásticamente las tasas a corto plazo, a pesar de que la decisión no es únicamente de Powell. Cuando la Fed reduce su tasa clave, tiende a bajar los costos de los préstamos para cosas como hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales, aunque esas tasas también están influenciadas por las fuerzas del mercado.

Un tema clave que enfrenta la Fed es cuánto tiempo permanecerá en pausa. El comité de fijación de tasas sigue dividido entre aquellos que se oponen a más recortes hasta que la inflación disminuya, y aquellos que quieren bajar las tasas para apoyar aún más la contratación.

En diciembre, solo 12 de los 19 participantes apoyaron al menos un recorte más de tasas este año. La mayoría de los economistas pronostican que la Fed recortará dos veces este año, probablemente en la reunión de junio o más tarde.

Los funcionarios de la Fed se reunieron a la sombra de una presión sin precedentes de Trump. Powell reveló el 11 de enero que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia como parte de una investigación criminal sobre su testimonio ante el Congreso acerca de una renovación de 2.500 millones de dólares a la sede de la institución. Powell, en un video con un lenguaje inusualmente directo, denunció que las citaciones eran un pretexto para castigar al banco por no reducir las tasas más rápidamente.

La semana pasada, la Corte Suprema abordó el intento de Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario, que ella niega. Ningún presidente ha despedido a un gobernador en los 112 años de historia de la entidad monetaria. Los jueces, en un argumento oral, parecían inclinarse hacia permitirle permanecer en su trabajo hasta que se resuelva el caso.

Al mismo tiempo, Trump ha sugerido que está cerca de nombrar un nuevo presidente de la Fed para reemplazar a Powell una vez que su mandato termine en mayo. El anuncio podría llegar tan pronto como esta semana, aunque ha sido retrasado antes.

Los esfuerzos del presidente para presionar a la Fed pueden haber sido contraproducentes, dicen los economistas, ya que hasta los republicanos en el Senado expresaron su apoyo a Powell y amenazaron con bloquear a quien sea el próximo nominado de Trump.

Solo 12 de los 19 miembros del comité de fijación de tasas de la Fed tienen voto, incluidos los siete miembros de la junta de gobernadores, el presidente de la Fed de Nueva York y un grupo rotativo de cuatro presidentes de los bancos regionales de la Fed.

Este año, Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland; Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis; Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas; y Anna Paulson, presidenta de la Fed de Filadelfia, votarán sobre las tasas. Todos han expresado recientemente cierto escepticismo sobre la necesidad de más recortes en el futuro inmediato.

Reembolsos de impuestos más grandes de lo habitual en los próximos meses deberían ayudar a impulsar el gasto del consumidor, esperan los economistas. Y un crecimiento más rápido podría eventualmente impulsar la contratación, que ha sido notablemente débil incluso cuando la economía está expandiéndose.

Con las empresas apenas agregando empleos, los consumidores siguen pesimistas sobre la economía. La medida de confianza del consumidor del Conference Board cayó a su nivel más bajo en 11 años en enero, indicó el martes ese grupo de investigación empresarial.