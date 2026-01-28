Trump pone ahora al litio mexicano en la mesa del T-MEC y enciende disputa con China

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de que avanza el proceso de negociación comercial entre México y los Estados Unidos, de cara a la revisión del T-MEC, fuentes consultadas por Proceso señalan que para el presidente Donald Trump está cobrando un peso cada vez mayor la situación del litio mexicano como uno de los puntos sensibles para las eventuales modificaciones al acuerdo comercial, particularmente por la presencia de China y por el interés del magnate en que México se distancie de la influencia del gigante asiático en los llamados minerales críticos.

Este 28 de enero, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en el que informó que Estados Unidos iniciará consultas formales con México en el marco del tratado.

En paralelo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que se efectuaron reuniones de trabajo en Washington con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, así como con el secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick.

De acuerdo con la información difundida por ambas partes, en los encuentros con Greer, además de revisar los avances alcanzados, se abordaron temas de cooperación en “minerales críticos”, la evolución de la industria automotriz, el comercio bilateral de bienes, los aranceles y los asuntos vinculados a la Sección 232, así como el fortalecimiento de la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro.

En este punto de “minerales críticos”, fuentes del sector privado que participan directamente en la revisión del tratado explicaron a Proceso que el tema del litio ya “está pesando para la revisión”.

Esto, por el antecedente de la empresa china Ganfeng Lithium y por la intención de la Unión Americana de evitar que México se consolide como una plataforma de influencia china en sectores estratégicos.

En 2024 se dio a conocer que la empresa china Ganfeng Lithium inició una demanda en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), derivada de la cancelación de concesiones vinculadas con un proyecto de extracción de litio.

La empresa había pagado en 2022 aproximadamente 253 millones de dólares para completar la adquisición de la firma británica Bacanora Lithium, con lo que buscaba desarrollar la que sería la mina de litio más grande del mundo.

La cancelación de las concesiones se generó por el anuncio de la construcción de la mayor mina de extracción de litio en México, a través del Proyecto de Litio de Sonora, considerado un proyecto emblema para el norte del país durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La demanda de Ganfeng se registró al amparo del Tratado Bilateral de Inversión entre México y China de 2008, así como del Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y México de 2006.

“Estados Unidos tiene un enorme interés en el litio mexicano, y que a diferencia de lo que dijo la presidenta, el tema de las quejas sobre las barreras no arancelarias generadas por el gobierno anterior no está saldado”, sostuvo al respecto el consultor en políticas públicas y comercio exterior, Jorge Molina.

Incertidumbre

El especialista también subrayó que aún existe incertidumbre sobre el proceso que seguirá Estados Unidos para negociar y ratificar los cambios que eventualmente se realicen al T-MEC.

“Ni el calendario de la negociación se ha hecho público. En este caso, la participación del Congreso es clave”, sostuvo.