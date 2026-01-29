Concanaco considera “buena señal” la llamada entre Trump y Sheinbaum ante incertidumbre del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de un escenario de creciente incertidumbre comercial, en el que calificadoras como Fitch Ratings han señalado el riesgo de que el T-MEC entre en un “modo zombie”, y mientras persisten las tensiones en la relación entre Canadá y Estados Unidos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco) consideró “una buena señal” la llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente “si es sin subordinación”.

A través de un posicionamiento, el organismo empresarial expuso este 29 de enero que “es positivo que continúen las negociaciones del T-MEC”, en la medida en que ello contribuye a generar “certidumbre comercial y reglas claras”, elementos que permiten a las empresas planear a largo plazo, sostener las cadenas de valor y atraer inversión productiva, en un año marcado por la volatilidad política y económica.

“Desde Concanaco reiteramos nuestra disposición a sumar esfuerzos con el gobierno de México y con nuestros socios comerciales, con una agenda clara (…) Mantener un diálogo de cooperación sin subordinación es la vía correcta para proteger la soberanía, dar certidumbre a la inversión y cuidar el empleo en México”, sostuvo el organismo en su pronunciamiento.

La confederación, dirigida por Octavio de la Torre, insistió en que resulta fundamental que la agenda de diálogo comercial incorpore de manera explícita temas como la seguridad, y es que sin condiciones mínimas cualquier avance comercial o apertura a la inversión queda limitado.

“Desde el sector empresarial valoramos que se preserve el entendimiento en seguridad, porque combatir la violencia y la extorsión es condición indispensable para que las empresas y negocios familiares puedan operar, invertir y crecer”, sostuvo el organismo.