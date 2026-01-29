El litigio que amenaza la compra de AT&T por Televisa: ZION lleva a tribunales disputa millonaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de una posible compra por parte de Televisa a AT&T, la operación que podría reconfigurar el mapa de las telecomunicaciones en México, la compañía enfrenta el riesgo de que esta transacción no se concrete.

De acuerdo con documentos en poder de Proceso, la empresa ZION Transaccional, S.A. de C.V. mantiene un conflicto legal con AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. por el uso ilegal de su sistema informático destinado a la distribución de recargas electrónicas, una herramienta que forma parte del corazón operativo del negocio de telecomunicaciones.

Por sus dimensiones y alcances, evoca una disputa desigual, una suerte de David contra Goliath.

La historia se remonta a 2016, cuando se decidió que AT&T le diera fin al contrato de uso del software de recargas electrónicas de ZION.

Sin embargo, según consta en el expediente judicial, el gigante de las telecomunicaciones continuó operando con el sistema, ya sin el consentimiento de la empresa creadora, y mucho menos pagando por ella.

“Aunque AT&T tuvo autorización para utilizar el software en una etapa inicial, dicha relación terminó en 2016 y, aun así, la empresa de telecomunicaciones continuó empleando el programa sin contar con la autorización de ZION”, sostiene el escrito inicial de la demanda.

La demanda ya en curso alcanza también a los socios de AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. El objetivo es alcanzar a toda la estructura corporativa que sostiene la presencia de AT&T en México.

Entre ellos se encuentran AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., AT&T Mobility Holdings, LLC y New Cingular Wireless Services, Inc.

“AT&T por lo menos durante 433 días cometió el hecho ilícito de utilizar el PROGRAMA DE CÓMPUTO de ZION, esto es, desde el 1º de enero de 2017 hasta el 9 de marzo de 2018, (...) debe resarcir los daños y perjuicios causados a la actora mediante el pago de una indemnización que no puede ser menor al 40% de todos los ingresos obtenidos en dicho periodo, de conformidad con el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor”, sostiene el documento judicial.

Además de ese porcentaje sobre los ingresos obtenidos en el periodo señalado, la compañía exige que AT&T pague a ZION, la suma de 25.7 mil millones de pesos.

Una posible venta interrumpida

Los documentos en poder de Proceso señalan que el asunto ya se encuentra radicado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, instancia que admitió a trámite la demanda promovida por ZION.

De acuerdo con la empresa, el tribunal ya decretó medidas cautelares con la finalidad de que AT&T no pueda modificar su estructura corporativa, ni llevar a cabo operaciones de venta o fusión mientras el litigio siga su curso.

De manera paralela, el caso fue puesto en conocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Con lo que se está revisando la violación intelectual al conflicto, reforzando el alcance de las acciones emprendidas por ZION.

“Con base en esa resolución, ZION busca que AT&T responda económicamente por los ingresos obtenidos por el uso del software en ese lapso”, señaló la compañía demandante.

Proceso consultó a AT&T en México para conocer su postura frente al litigio y las medidas cautelares dictadas.