Presentan declaración de ética y buenas prácticas de Inteligencia Artificial; este es el decálogo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Inteligencia Artificial “como cualquier herramienta, puede tener efectos negativos como reproducir y perpetuar desigualdades, generar nuevas formas de discriminación y afectar los derechos humanos si su uso es inapropiado”, alertó Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi).

Durante la presentación de la “Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la IA en México”, agregó que la IA es “uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes de nuestra época. Bien empleada, contribuye al bienestar social, al impulso del desarrollo y a la construcción de un país más justo, equitativo y sustentable”.

Desde el auditorio “Jaime Torres Bodet” del Museo Nacional de Antropología e Historia, Ruiz Gutiérrez explicó que la Declaratoria es una “hoja de ruta” para orientar decisiones de política pública sobre el desarrollo y uso de la IA en los gobiernos, al promover una innovación responsable que contribuya al bienestar social, la inclusión y la soberanía tecnológica del país.

La presentación se hizo durante la inauguración del Foro “La inteligencia artificial en la vida pública de México”, organizado por la Secithi y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigido por José Antonio Peña Merino.

Según los promotores de la Declaración, ésta se sustenta en los “Principios de Chapultepec”, elaborados por la Secihti y la ATDT. El documento, dijeron, “pone en el centro la participación ciudadana, la generación de valor público, la soberanía tecnológica, la transparencia y el desarrollo sostenible, como ejes de una política nacional de IA con sentido público y visión de Estado”.

El decálogo de la IA

Los diez principios fundamentales de la Declaración son los siguientes:

1.- La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos.

2.- Toda decisión apoyada por IA, debe tener responsables humanos, sustentada en marcos institucionales claros.

3.- Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse.

4.- La IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo.

5.- La IA sólo es valiosa si genera bienestar para las personas.

6.- Antes de automatizar, hay que comprender a quién y qué afecta.

7.- La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país.

8.- El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país.

9.- La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país.

10.- Los datos son un bien público que deben cuidarse con responsabilidad.



Al presentar el decálogo, Ruiz Gutiérrez aclaró que esos principios se presentan “como una guía no vinculante para que instituciones públicas, dependencias gubernamentales, organismos autónomos, así como actores del sector privado y social, adopten voluntariamente medidas, acciones y estrategias que garanticen un uso ético y responsable de la IA, con enfoque de derechos humanos, inclusión, rendición de cuentas y beneficio social”.