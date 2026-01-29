Trump amenaza a Canadá con arancel del 50 por ciento a aviones vendidos en EU

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Canadá con un arancel del 50% sobre cualquier avión vendido en Estados Unidos, como parte de su guerra comercial con el vecino de Norteamérica y de su disputa con el primer ministro canadiense Mark Carney.

La amenaza de Trump, publicada en redes sociales, se suma a otra que hizo el fin de semana sobre imponer un arancel del 100% a los bienes importados de Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial con China. Esa amenaza no incluía detalles sobre cuándo impondría los aranceles.

En su última amenaza, Trump dijo que tomaría represalias contra Canadá por negarse a certificar aviones de Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

Trump afirmó que, en respuesta, Estados Unidos descertificaría todos los aviones canadienses, incluidos los Bombardier. "Si, por cualquier razón esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los aviones vendidos en los Estados Unidos", aseveró Trump en su publicación.

Trump manifestó que "por la presente descertifica" los jets de negocios Bombardier Global Express. Hay 150 aviones Global Express en servicio registrados en Estados Unidos, manejados por 115 operadores, según Cirium, una compañía de análisis de aviación.

Los portavoces de Bombardier y del ministro de transporte de Canadá no respondieron por el momento a mensajes enviados el jueves por la noche en busca de comentarios.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso en 2017 aranceles a un avión de pasajeros comercial de Bombardier, durante el primer mandato de Trump, alegando que la compañía canadiense vendía los aviones en Estados Unidos por debajo del costo. El gobierno estadounidense dijo entonces que Bombardier, con sede en Montreal, utilizaba subsidios gubernamentales injustos para vender aviones a precios artificialmente bajos.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó más tarde que Bombardier no perjudicó a la industria estadounidense.

Desde entonces, Bombardier se ha concentrado en el mercado de jets de negocios y privados. Si Trump corta el acceso al mercado estadounidense, sería un gran golpe para la empresa de Quebec.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que los recientes comentarios públicos de Carney contra la política comercial estadounidense podrían volverse en su contra en la revisión formal del T-MEC, el acuerdo comercial que protege a Canadá de los impactos más severos de los aranceles de Trump.

Además de Bombardier, otros importantes fabricantes de aviones en Canadá son De Havilland Aircraft of Canada y el consorcio europeo Airbus. Airbus fabrica sus aviones comerciales de un solo pasillo A220 y helicópteros en Canadá.