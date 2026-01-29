Trump anuncia aranceles contra países que envíen petróleo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de los cuestionamientos de que Petróleos Mexicanos (Pemex) manda crudo a Cuba, Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva para declarar emergencia nacional y así imponer aranceles a bienes provenientes de países que vendan o suministren petróleo a la isla.

De acuerdo con el documento, se establece un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos “imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que, de manera directa o indirecta, provea petróleo a Cuba”.

“Asimismo, autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a adoptar todas las acciones necesarias, incluidas la emisión de reglas y lineamientos, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas”, se lee en el documento.

Según la orden, se pretende detener al régimen comunista cubano y exigirle responsabilidades por “su apoyo a actores hostiles, al terrorismo y a la inestabilidad regional que ponen en riesgo la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”.

“El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, albergando capacidades militares y de inteligencia de estos. Por ejemplo, Cuba hospeda la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, enfocada en sustraer información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos”, sostiene.

El documento también señala que Cuba ofrece refugio seguro a grupos terroristas transnacionales como Hezbolá y Hamás.

Además, acusa al régimen de perseguir y torturar a opositores políticos, negar la libertad de expresión y de prensa, “obtener beneficios de manera corrupta a partir de la miseria del pueblo cubano e incitar al caos al difundir la ideología comunista en toda la región”.

Recuento de acciones

La administración de Trump recordó una serie de acciones emprendidas contra Cuba. Entre ellas, la reversión del acuerdo unilateral impulsado durante el gobierno de Barack Obama, que flexibilizó restricciones sin garantizar reformas significativas en favor del pueblo cubano.

También, en junio de 2025, Trump impuso restricciones parciales de viaje a nacionales de Cuba, al mantenerla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. De manera paralela, se firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM, por sus siglas en inglés) con el objetivo de fortalecer la política de Estados Unidos hacia la isla.

“En los últimos meses, se ha ordenado ataques contra la infraestructura nuclear de Irán y se han autorizado operaciones para remover del poder a Nicolás Maduro en Venezuela, dejando claro que los dictadores y los Estados patrocinadores del terrorismo serán llamados a rendir cuentas”, señaló el documento.

Envíos de crudo por parte de Pemex a Cuba

En este escenario, esta semana la agencia de noticias financieras Bloomberg dio a conocer que Pemex suspendió en enero sus envíos de crudo a Cuba.

La información se difundió después de que el medio británico Financial Times revelara que México había desplazado a Venezuela como uno de los principales proveedores de petróleo para la isla, un hecho que fue públicamente criticado desde los Estados Unidos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que dichos envíos respondían a una razón “humanitaria”.

Una revisión realizada por Proceso, a partir de la balanza comercial del Banco de México, muestra que entre enero y octubre de 2025, ya en plena administración de Sheinbaum, los envíos de petróleo crudo a Cuba registraron un crecimiento anual de 121%.

En los primeros diez meses de 2025, el valor del crudo enviado por México a la isla ascendió a 543 millones de dólares.

En contraste, durante el mismo periodo de 2024, un año de transición política marcado por el cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la actual administración, los envíos sumaron 245 millones de dólares.

La propia petrolera mexicana ha reconocido su participación directa en este esquema. En el documento FORM 6-K enviado por Pemex a la Securities and Exchange Commission, se admite que desde julio de 2023 su filial Gasolinas Bienestar participa activamente en el suministro energético a Cuba.

De acuerdo con ese documento, Gasolinas Bienestar “adquiere crudo y productos petrolíferos de ciertas afiliadas para su exportación a la República de Cuba”.

El informe precisa que “en los nueve meses concluidos el 30 de septiembre de 2025, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., exportó 17.2 mil barriles diarios de crudo y dos mil barriles diarios de productos petrolíferos, por un monto agregado de 7.9 mil millones de pesos”.

Estas ventas representaron 3.3% del total de las exportaciones de crudo de Pemex y 1.8% del total de las exportaciones de productos petrolíferos, respectivamente.