Woodside cierra 2025 con Trion a 50%; buscan que Pemex frene la caída petrolera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Woodside Energy informó que cerró el año 2025 con una inversión de poco más de 800 millones de dólares y con un avance de 50% en el desarrollo de Trion, considerado el primer campo petrolero de aguas profundas en México y con el que se espera que Petróleos Mexicanos (Pemex) también detenga la caída en la producción de crudo.

De acuerdo con el cuarto informe trimestral de la empresa australiana, será en 2026 cuando arranquen los trabajos de perforación del primer pozo petrolero y así avanzar hacia la etapa de producción.

En el documento, la compañía detalló que durante el año se completó el montaje del casco de la Unidad Flotante de Producción (FPU), denominada Tláloc, así como la instalación de equipos críticos en sus módulos. De manera paralela, se avanzó en la construcción y la procura de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Descarga (FSO), conocida como Chalchi.

Asimismo, Woodside reportó avances en la manufactura de los equipos submarinos, con la finalización de la fabricación del primer árbol de válvulas y la realización de las pruebas correspondientes.

También se continuó con la planeación de las actividades para la campaña de perforación, así como con la preparación de los umbilicales, risers, líneas de flujo y la línea de recolección de gas, todo ello en preparación para el inicio de la instalación previsto para 2026.

“Se recibió la aprobación regulatoria del sistema de gestión de HSE (SASISOPA), obteniendo con ello la autorización final para el inicio de actividades en campo”, sostiene el documento.

Importancia de Trion

De acuerdo con el consultor energético, Marcial Díaz Ibarra, Trion es uno de los proyectos más esperados para frenar la caída en la producción de hidrocarburos en México.

“Este desarrollo, en asociación con Woodside Energy, representa un avance significativo para Pemex en la exploración y producción en aguas profundas”, dijo.

Trion se desarrolla bajo un esquema de asociación con Pemex. En junio de 2023, Woodside solicitó a la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción, y finalmente, el 31 de julio de 2023, se firmó el Primer Convenio Modificatorio del Contrato, designando oficialmente a Woodside como operador del campo Trion.

El 28 de enero de 2025, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se reunió con Stephan Drouaud, vicepresidente del proyecto Trion en Woodside Energy.