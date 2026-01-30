Con Sheinbaum, Pemex recibió en un año casi un tercio de lo que obtuvo en una década

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2025, primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) rozaron los 800 mil millones de pesos, una cifra que equivale a casi un tercio de todos los recursos extraordinarios que ha recibido la petrolera en una década, considerando tanto los gobiernos neoliberales como el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con lo expuesto en la primera conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de este 2026, durante el año pasado se desplegaron cuatro apoyos específicos para darle oxígeno financiero a la petrolera más endeudada del mundo.

El economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal Paredes, explicó el detalle de estos cuatro mecanismos de respaldo.

El primero consistió en 135 mil millones de pesos canalizados a través de una línea presupuestaria directa. A ello se sumaron 254 mil millones de pesos destinados a la recompra de deuda, así como 190 mil millones de pesos para el pago de adeudos con proveedores.

La cuarta ayuda se instrumentó mediante la colocación de 11.3 mil millones de dólares en bonos precaps. Al tipo de cambio promedio de cierre de jornada de 19.19 pesos por dólar durante 2025, con datos de Banxico, este monto equivale a aproximadamente 216.8 mil millones de pesos.

Aunque estos casi 800 mil millones de pesos no alcanzan el umbral de un billón, sí generan preocupación cuando se comparan con los 3.3 billones de pesos que se le han otorgado a Pemex en apoyos acumulados entre 2015 y 2024.

De hecho, de esos 3.3 billones de pesos, 91% se concentró durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, sin que ello haya modificado de fondo la situación estructural de la petrolera, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Pese al volumen histórico de recursos inyectados, los problemas de endeudamiento, rentabilidad y eficiencia operativa permanecen.

Para el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, dadas las actuales condiciones financieras de Pemex, no existe un escenario realista en el que la empresa deje de recibir apoyo gubernamental en 2027, a pesar de que esa ha sido una promesa reiterada por la presidenta y que incluso fue incorporada en el plan estratégico del sexenio de la petrolera.

Para el especialista, este panorama no cambiará mientras no se modifiquen los elementos estructurales que hoy presionan las finanzas de la empresa y así dependerán de un respaldo fiscal permanente.