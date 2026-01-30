Con Sheinbuam, Pemex recibiÃ³ en un aÃ±o casi un tercio de lo que obtuvo en una dÃ©cada

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- En 2025, primer aÃ±o de la administraciÃ³n de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los apoyos a PetrÃ³leos Mexicanos (Pemex) rozaron los 800 mil millones de pesos, una cifra que equivale a casi un tercio de todos los recursos extraordinarios que ha recibido la petrolera en una dÃ©cada, considerando tanto los gobiernos neoliberales como el sexenio de AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador.

De acuerdo con lo expuesto en la primera conferencia de prensa de la SecretarÃ­a de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico (SHCP) de este 2026, durante el aÃ±o pasado se desplegaron cuatro apoyos especÃ­ficos para darle oxÃ­geno financiero a la petrolera mÃ¡s endeudada del mundo.

El economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal Paredes, explicÃ³ el detalle de estos cuatro mecanismos de respaldo.

El primero consistiÃ³ en 135 mil millones de pesos canalizados a travÃ©s de una lÃ­nea presupuestaria directa. A ello se sumaron 254 mil millones de pesos destinados a la recompra de deuda, asÃ­ como 190 mil millones de pesos para el pago de adeudos con proveedores.

La cuarta ayuda se instrumentÃ³ mediante la colocaciÃ³n de 11.3 mil millones de dÃ³lares en bonos precaps. Al tipo de cambio promedio de cierre de jornada de 19.19 pesos por dÃ³lar durante 2025, con datos de Banxico, este monto equivale a aproximadamente 216.8 mil millones de pesos.

Aunque estos casi 800 mil millones de pesos no alcanzan el umbral de un billÃ³n, sÃ­ generan preocupaciÃ³n cuando se comparan con los 3.3 billones de pesos que se le han otorgado a Pemex en apoyos acumulados entre 2015 y 2024.

De hecho, de esos 3.3 billones de pesos, 91% se concentrÃ³ durante la administraciÃ³n de AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador, sin que ello haya modificado de fondo la situaciÃ³n estructural de la petrolera, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Pese al volumen histÃ³rico de recursos inyectados, los problemas de endeudamiento, rentabilidad y eficiencia operativa permanecen.

Para el presidente del ComitÃ© Nacional de Estudios EconÃ³micos del IMEF, VÃ­ctor Manuel Herrera, dadas las actuales condiciones financieras de Pemex, no existe un escenario realista en el que la empresa deje de recibir apoyo gubernamental en 2027, a pesar de que esa ha sido una promesa reiterada por la presidenta y que incluso fue incorporada en el plan estratÃ©gico del sexenio de la petrolera.

Para el especialista, este panorama no cambiarÃ¡ mientras no se modifiquen los elementos estructurales que hoy presionan las finanzas de la empresa y asÃ­ dependerÃ¡n de un respaldo fiscal permanente.