El 2025 marca el peor crecimiento económico desde la pandemia de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El año 2025, ya bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se convirtió en el de peor crecimiento económico desde los años más críticos de la pandemia de covid-19.

De acuerdo con la estimación oportuna publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) registró en 2025 un crecimiento anual de apenas 0.7%, con cifras desestacionalizadas.

Esta cifra se encuentra sujeta a revisiones posteriores conforme se incorporen datos definitivos.

El bajo crecimiento observado en 2025 no se había registrado desde los años de la pandemia. En 2020, la economía mexicana enfrentó una caída acumulada anual de 8.6%, la más profunda del periodo analizado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas y revisadas.

El comportamiento estuvo directamente asociado al cierre masivo de actividades productivas, a las restricciones a la movilidad y a las disrupciones en las cadenas de suministro globales, toda vez, por la emergencia sanitaria.

En 2021 se observó un rebote, con un crecimiento acumulado anual de 7.0%, impulsado por la reapertura gradual de la economía.

Ese repunte ocurrió aún bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estuvo acompañado por una recuperación parcial del consumo.



Años consecutivos de desaceleración



Sin embargo, a partir de 2022 la economía mexicana entró en un ciclo de desaceleración sostenida, en el que cada año el crecimiento ha sido menor.

Durante 2022, todavía en la administración de López Obrador, el crecimiento del PIB se moderó a un crecimiento acumulado anual de 3.7%. En 2023, la economía continuó creciendo, pero con una desaceleración adicional, al registrar una variación acumulada anual de 3.1%.

Para 2024, año de transición política y último del sexenio anterior, el crecimiento acumulado anual del PIB se ubicó en 1.1%, confirmando la pérdida de dinamismo de la actividad económica.

Este menor ritmo de expansión sentó las bases del débil desempeño observado en 2025, ya en el arranque del gobierno de Sheinbaum Pardo, con el crecimiento de 0.7% colocó a la economía mexicana en su peor registro desde la crisis sanitaria.