Peso liga tres sesiones a la baja tras nominación de Trump a la Fed y crecimiento débil del PIB

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 30 de enero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.37%, al cotizar alrededor de 17.29 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 17.21 pesos y un máximo de 17.34 pesos por dólar.

Con esto, el peso acumula tres sesiones consecutivas de depreciación, con un retroceso total de 16 centavos.

Para Grupo Monex, el dólar gana impulso luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal.

“Los mercados interpretan a Warsh como un perfil relativamente hawkish, que respaldaría recortes en la tasa de interés, aunque de forma menos agresiva que otros posibles candidatos”, señala el análisis de la institución financiera.

Adicionalmente, este anuncio contuvo un posible avance de la moneda mexicana tras la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) de México, que mostró un crecimiento anual de 0.7% en 2025.

En perspectiva de más largo plazo, en los últimos siete años, es decir, desde el cierre de 2018 a la fecha, el PIB de México ha crecido en promedio 0.85% anual, por lo que el desempeño observado en 2025 se ubicó por debajo de ese promedio.

“El crecimiento del 2025 señala que se evitó la recesión. Sin embargo, se estima que la economía de México cayó en una trampa de estancamiento, ante el debilitamiento de las instituciones, el aumento de la informalidad, la caída en la productividad y en la inversión fija”, sostuvo Banco Base.