¿Juguetes buenos y económicos para Día de Reyes? Profeco emite las siguientes recomendaciones

Reyes Magos
¿Juguetes buenos y económicos para Día de Reyes? Profeco emite las siguientes recomendacionesLa dependencia federal comparte una herramienta para comparar precios y explica qué se necesita en caso de recurrir al comercio electrónico
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones para llevar a cabo un consumo informado, razonado, saludable y seguro de juguetes, con miras a la celebración del Día de Reyes Magos.
En un comunicado, la dependencia federal resaltó la importancia de elegir los juguetes más adecuados con base en las habilidades del niño o niña y no sólo por la edad recomendada por el fabricante.
En ese contesto sugirió buscar el juguete con anticipación, para que se pueda examinar el tipo y calidad, así como comparar precios. Para esto último recordó que se puede consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios.
¿Cómo comparar precios?
- Hay que entrar al sitio https://qqp.profeco.gob.mx/.
- Si se escribe en el buscador de esta herramienta la palabra juguete, se puede filtrar la información por tipo de producto: juguetes armables, de destreza, educativos o montables.
- También se pueden buscar los precios de videojuegos y más juguetes de temporada.
- La herramienta permite filtrar por estado y alcaldía o municipio para hacer una búsqueda más específica.
- La dependencia presenta un ejercicio realizado en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.
Recomendaciones
- Pedir la garantía y sellarla en la tienda al momento de la compra, así como guardar el comprobante de pago y envoltura del producto es importante, ya que se pueden necesitar en caso de cambio o devolución.
- Al momento de comprar, hay que cerciorarse que el empaque del juguete incluya la leyenda que está fabricado con materiales no tóxicos, que no se desprendan piezas pequeñas y que su pintura sea segura.
- Si se adquieren juguetes con alguna función en particular, se aconseja pedir al vendedor que lo pruebe para verificar que trabaje adecuadamente.
- En caso de que las y los consumidores decidan adquirir los juguetes en el comercio electrónico, las recomendaciones son revisar que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones.
- Asimismo, verificar la dirección y teléfonos del proveedor, así como sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.
- Los juguetes didácticos como rompecabezas y cubos se consideran una buena opción y se sugiere evitar regalar réplicas de armas de fuego o juguetes que recompensen la agresión, ya que pueden fomentar conductas violentas y son peligrosos.
- Antes de utilizar el juguete, se debe leer detenidamente el instructivo, junto con las advertencias y leyendas precautorias.
Si la población consumidora detecta anomalías o siente que sus derechos no son respetados, la Profeco pide denunciarlo a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial o mandar correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.