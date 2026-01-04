¿Juguetes buenos y económicos para Día de Reyes? Profeco emite las siguientes recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones para llevar a cabo un consumo informado, razonado, saludable y seguro de juguetes, con miras a la celebración del Día de Reyes Magos.

En un comunicado, la dependencia federal resaltó la importancia de elegir los juguetes más adecuados con base en las habilidades del niño o niña y no sólo por la edad recomendada por el fabricante.

En ese contesto sugirió buscar el juguete con anticipación, para que se pueda examinar el tipo y calidad, así como comparar precios. Para esto último recordó que se puede consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios.

¿Cómo comparar precios?

Hay que entrar al sitio https://qqp.profeco.gob.mx/.

Si se escribe en el buscador de esta herramienta la palabra juguete, se puede filtrar la información por tipo de producto: juguetes armables, de destreza, educativos o montables.

También se pueden buscar los precios de videojuegos y más juguetes de temporada.

La herramienta permite filtrar por estado y alcaldía o municipio para hacer una búsqueda más específica.

La dependencia presenta un ejercicio realizado en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

Recomendaciones

Pedir la garantía y sellarla en la tienda al momento de la compra, así como guardar el comprobante de pago y envoltura del producto es importante, ya que se pueden necesitar en caso de cambio o devolución.

Al momento de comprar, hay que cerciorarse que el empaque del juguete incluya la leyenda que está fabricado con materiales no tóxicos, que no se desprendan piezas pequeñas y que su pintura sea segura.

Si se adquieren juguetes con alguna función en particular, se aconseja pedir al vendedor que lo pruebe para verificar que trabaje adecuadamente.

En caso de que las y los consumidores decidan adquirir los juguetes en el comercio electrónico , las recomendaciones son revisar que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones.

, las recomendaciones son revisar que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones. Asimismo, verificar la dirección y teléfonos del proveedor, así como sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.

Los juguetes didácticos como rompecabezas y cubos se consideran una buena opción y se sugiere evitar regalar réplicas de armas de fuego o juguetes que recompensen la agresión, ya que pueden fomentar conductas violentas y son peligrosos.

Antes de utilizar el juguete, se debe leer detenidamente el instructivo, junto con las advertencias y leyendas precautorias.

Si la población consumidora detecta anomalías o siente que sus derechos no son respetados, la Profeco pide denunciarlo a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial o mandar correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.