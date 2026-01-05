Gobierno de Sheinbaum pide prestado a inversionistas extranjeros; emite nueva deuda externa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la primera semana de este 2026 y en medio de que hay preocupaciones por el crecimiento de la deuda del país, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo emitió nueva deuda externa en dólares.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la operación consistió en la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de dólares.

La dependencia de Edgar Amador destacó que la transacción fue bien recibida por los inversionistas, al alcanzar una demanda máxima cercana a los 30 mil millones de dólares, es decir, 3.33 veces el monto finalmente colocado, con la participación de 279 inversionistas de distintas regiones del mundo y múltiples órdenes de triple dígito.

La estructura de la colocación se distribuyó en tres tramos, con plazos y costos financieros diferenciados.

El primero fue un bono a ocho años, con una tasa cupón de 5.625%, por un monto de 3 mil millones de dólares.

El segundo correspondió a un bono a 12 años, con una tasa cupón de 6.125%, por un monto de 4 mil millones de dólares.

Finalmente, se colocó un bono a 30 años, con una tasa cupón de 6.75%, por un monto de 2 mil millones de dólares.

Toda vez que son plazos que comprometen a varias administraciones futuras y que refleja el costo de financiarse en el largo plazo bajo el actual entorno global de tasas.

Sheinbaum y el crecimiento de la deuda en México

Este nuevo endeudamiento se suma a una tendencia que ya había sido documentada.

Proceso dio a conocer que, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el endeudamiento del país ha crecido más y a un ritmo más acelerado que en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el último informe mensual de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a noviembre del año pasado, entre octubre de 2024, cuando Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, y noviembre de 2025, el saldo de la deuda del país pasó de 16.8 billones de pesos a 18.2 billones de pesos.

En términos absolutos, el incremento fue de 1.4 billones de pesos en poco más de un año.

Medido en términos nominales, esto equivale a un crecimiento de 8.68% del saldo de la deuda.

En contraste, durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la dinámica de la deuda federal fue considerablemente más moderada.

Según los mismos registros oficiales de Hacienda, entre diciembre de 2018, cuando tomó posesión del cargo, y noviembre de 2019, el saldo de la deuda pasó de 10.5 billones de pesos a 10.7 billones de pesos.

Esto representó un incremento nominal de apenas 1.92%, equivalente a alrededor de 200 mil millones de pesos.