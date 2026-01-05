Intervención en Venezuela le pega al peso; hay nerviosismo en los mercados por México

El precio del dólar durante el segundo día del año rondó su precio entre los 16 y 18 pesos respectivamente en distintas instituciones financieras. Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 5 de enero, el peso inició la sesión cotizando alrededor de 18.02 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.66%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 17.90 y un máximo de 18.03 pesos por billete verde.

Tanto las áreas de análisis de Grupo Monex como de Banco Base coincidieron en que la depreciación del peso se explica principalmente por el fortalecimiento del dólar, tras los acontecimientos ocurridos la madrugada del sábado, cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela y lo trasladaron a Nueva York en una operación especial.

Este hecho puso fin a su permanencia en el poder, que se extendió por 12 años y 8 meses, y detonó un ajuste inmediato en los mercados financieros.

“La depreciación del peso se debe a que, desde el sábado, Donald Trump ha señalado de forma repetida, que ‘algo se debe hacer con México’, reiterando que el país es gobernado por los cárteles de la droga, lo que genera nerviosismo ante la posibilidad de que opte por alguna acción militar”, señaló Banco Base.

De acuerdo con datos de Grupo Monex, en la apertura de la sesión americana, el peso mexicano retrocedió y se posicionó en el quinto lugar entre las monedas de países emergentes que presentaron mayores pérdidas frente al dólar.

Tampoco ayudó al desempeño del peso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalara que no es una opción la intervención de Estados Unidos en México.

La mandataria remarcó que ambos gobiernos mantienen esquemas de colaboración, y subrayó que la autoridad mexicana está trabajando para evitar que lleguen drogas a Estados Unidos, al tiempo que enfatizó que “el gobierno estadounidense debe evitar que lleguen armas a México”.