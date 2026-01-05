Pemex alerta por fraudes con venta de plazas y falsas oportunidades de inversión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que en este 2026 que arranca se han detectado fraudes relacionados con la venta de plazas, así como con falsas oportunidades de inversión.

Por medio de un comunicado, la petrolera informó que “ha identificado diferentes alertas sobre fraudes de promotores de inversiones y supuestos contratos con la Empresa Pública del Estado; además de reclutadores que ofrecen empleos”.

Estos supuestos empleos, detalló Pemex, se ofrecen a cambio de pagos anticipados, bajo el argumento de asegurar una plaza, acelerar un proceso de contratación o garantizar el ingreso a la empresa.

A este esquema se suman gestores o intermediarios que prometen facilitar trámites administrativos o contractuales a cambio de una comisión económica.

El modus operandi identificado por la empresa consiste en la difusión de mensajes fraudulentos a través de distintas plataformas digitales y perfiles falsos en redes sociales, así como la circulación de videos elaborados con inteligencia artificial, en los que se suplanta la identidad de servidores públicos.

“En Pemex no se promueven inversiones dirigidas a la población en general, ya que solamente las empresas especializadas en la materia realizan inversiones mediante contratos específicos”, subrayó la petrolera, dirigida por Víctor Rodríguez.

Asimismo, Pemex precisó que “no se ofertan empleos a través de particulares o bolsas de trabajo distintas a la institucional, ni se recurre a intermediarios de proveedores que prometen facilitar trámites a cambio de una compensación económica”.

La compañía reiteró que todos los procesos de contratación y vinculación laboral se realizan únicamente por canales oficiales, sin cobros, intermediarios ni pagos previos.