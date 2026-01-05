Precio del crudo estadunidense se disparó tras incursión de EU en Venezuela

El operador Thomas McCauley, en primer plano, y un colega trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York, el viernes 2 de enero de 2026. . Foto: AP/Richard Drew

NUEVA YORK (AP).- Las acciones subieron en las operaciones de este lunes en Wall Street para iniciar la primera semana completa del nuevo año, lideradas por una mezcla de grandes empresas de energía y tecnología.

El S&P 500 subió un 0.8% y se sitúa justo por debajo de su récord. El Promedio Industrial Dow Jones subió 816 puntos, o un 1.7%, a las 13:53, hora del este. El Nasdaq Composite subió un 0,8%.

Los mercados en Asia y Europa registraron en su mayoría alzas.

Las empresas energéticas y el mercado petrolero fueron el centro de atención tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadunidenses durante una redada el fin de semana. El precio del crudo estadunidense se disparó un 1.7%, hasta los 58.27 dólares por barril. El precio del crudo Brent, el estándar internacional, subió un 1,6%, hasta los 61.73 dólares por barril.

El presidente Donald Trump ha presentado un plan para que las compañías petroleras estadunidenses ayuden a reconstruir la industria petrolera venezolana. Chevron subió un 5,7%, Exxon Mobil un 2,4% y ConocoPhillips un 3,4%, registrando algunas de las mayores ganancias del mercado.

Tras años de abandono y sanciones internacionales, la industria petrolera venezolana se encuentra en un estado de deterioro. Podrían pasar años e importantes inversiones antes de que la producción pueda aumentar drásticamente. Sin embargo, algunos analistas prevén que su producción actual, de aproximadamente 1.1 millones de barriles diarios, podría duplicarse o triplicarse con relativa rapidez.

Los grandes bancos también obtuvieron sólidas ganancias. JPMorgan Chase subió un 3,3% y Bank of America un 2,2%.

Wall Street también está atento al sector tecnológico, ya que la industria inicia su feria anual CES en Las Vegas. Nvidia cayó un 0,6% e Intel subió un 0,9%.

Los inversores se centran especialmente en los avances en inteligencia artificial (IA). Este sector lideró al mercado en general hacia una serie de récords en 2025, ante las expectativas de que la IA siga impulsando avances y beneficios para una amplia gama de empresas tecnológicas. Las últimas novedades sobre IA de empresas tecnológicas influyentes podrían ayudar a esclarecer si las grandes inversiones justifican los posibles riesgos financieros.

Empresas como Nvidia han invertido fuertemente en esta tecnología, mientras que los inversores de Wall Street las han convertido en unas de las más valiosas del mundo. Sus descomunales valoraciones impulsan ahora gran parte del movimiento de los principales índices, incluyendo su récord en 2025.

El mercado en general está preparado para ganar aún más terreno a medida que continúa el impulso del año pasado con las crecientes ganancias corporativas y varios otros factores, según Mark Hackett, estratega jefe de mercado de Nationwide.

"La marcha amplia, segura y consistente del mercado hacia arriba, y la ausencia de ventas basadas en las emociones, indican que estamos comenzando el año con una base bastante sólida", escribió Hackett en una nota a los inversores.

El oro subió un 2,5% y el precio de la plata se disparó un 8,3%. Estos activos suelen considerarse refugios seguros en tiempos de inestabilidad geopolítica. Los metales han alcanzado precios récord durante el último año en medio de las persistentes preocupaciones económicas derivadas de conflictos y guerras comerciales.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron en el mercado de bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 4,16% desde el 4,19% del viernes. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que se ajusta más a las expectativas sobre las acciones de la Reserva Federal, cayó al 3,45% desde el 3,48% del viernes.

Wall Street recibirá varias actualizaciones económicas esta semana que también serán observadas por la Fed mientras determina la política de tasas de interés.

El lunes, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicó su índice manufacturero de diciembre, que muestra que el sector continuó contrayéndose. Más importante aún, el grupo empresarial publicará su informe de diciembre sobre el sector servicios el miércoles. Este sector constituye la mayor parte de la economía estadounidense y creció, aunque solo ligeramente, durante la mayor parte de 2025.

Los informes sobre el mercado laboral a finales de esta semana, que incluyen actualizaciones sobre las vacantes y el empleo general, serán una prioridad para la Fed. El banco central ha estado sopesando la desaceleración del mercado laboral frente a los riesgos de un aumento de la inflación al decidir si recorta los tipos de interés. Recortó su tipo de referencia tres veces a finales de 2025, pero la inflación se ha mantenido por encima de su objetivo del 2%, lo que ha aumentado la cautela de la Fed.

Wall Street todavía espera que la Fed mantenga estables las tasas en su próxima reunión a finales de enero.