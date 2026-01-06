Azcárraga se deshace poco a poco de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Poco a poco, el empresario Emilio Azcárraga Jean comienza a reducir su participación directa en Grupo Televisa. En este 2026, el principal accionista histórico de la televisora vendió la mitad de los títulos Serie A que posee.

De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, quienes actualmente también se desempeñan como directivos dentro de la compañía.

Los señores Gómez y de Angoitia acordaron comprar al señor Azcárraga, en partes iguales, una parte minoritaria de las acciones de la Compañía consistentes en 26.3 mil millones de acciones Serie ‘A’”, se lee en el documento enviado.

Televisa también informó sobre esta transacción a la Securities and Exchange Commission (SEC), en donde se detalla que la operación involucró un monto de 108 millones de dólares.

El cierre de la operación, sin embargo, aún no es definitivo. Está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Grupo Ollamani y deuda con el SAT

Esta venta de acciones en Televisa ocurre apenas dos semanas después de que Emilio Azcárraga Jean concretó la venta de una parte de Grupo Ollamani, que incluye activos como las Águilas del América.

La operación fue informada mediante un comunicado enviado también a la Bolsa Mexicana de Valores y se realizó con General Atlantic, firma que la empresa describió como “un inversionista global líder”.

La venta también se da después de que Ollamani recurrió a un endeudamiento con Banorte para la remodelación del otrora Estadio Azteca, y de que persiste una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).