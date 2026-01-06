Partir la Rosca de Reyes cuesta 21% más en 2026: ANPEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 6 de enero resultó 21% más caro partir la Rosca de Reyes y acompañarla con el tradicional chocolate caliente, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

De acuerdo con el documento, esta celebración no fue ajena al encarecimiento generalizado de los productos básicos y de temporada observado al inicio de 2026.

Las estimaciones indican que el gasto promedio para celebrar el Día de Reyes en un núcleo familiar de hasta 15 personas, considerando una rosca tradicional y chocolate caliente, asciende este año a 901 pesos, mientras que en 2025 el costo era de 745 pesos.

La diferencia implica un aumento de 156 pesos en un solo año, lo que explica el incremento porcentual reportado por la organización.

El análisis revela un amplio abanico de precios de las roscas, determinado principalmente por el tamaño, la variedad de ingredientes y el lugar de compra.

“En el caso de las roscas tradicionales de tamaño chico puede encontrarse desde 290 pesos en panaderías de barrio, 312 pesos en supermercados y hasta 420 pesos en panaderías de franquicia”, se lee en el documento.

Para las roscas grandes, los precios se elevan y oscilan entre 560, 600 y 650 pesos, respectivamente, lo que muestra una diferencia relevante según el canal de venta.

Roscas gourmet

Las roscas gourmet, que incorporan rellenos especiales y presentaciones más elaboradas, elevan aún más el gasto.

En tamaño chico, los precios van desde 320 pesos en panaderías de barrio, 500 pesos en supermercados y hasta 650 pesos en panaderías de franquicia.

En tamaño grande, los costos se incrementan de manera más marcada y alcanzan 610, 800 y 950 pesos, respectivamente.

“A lo que se suma el costo del chocolate, que puede llegar a 341 pesos, considerando cinco litros de leche y el paquete de siete tablas de chocolate de mesa”, señaló la ANPEC.