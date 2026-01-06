Peso pierde por temor a Trump y tras nueva deuda de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 6 de enero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.25%, al cotizar alrededor de 17.96 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.87 y un máximo de 17.98 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el peso se ubica como la tercera divisa que más se deprecia dentro de la canasta amplia de principales cruces internacionales.

Esta presión cambiaria obedece, en parte, a un moderado nerviosismo en los mercados ante la posibilidad de que Donald Trump realice una intervención militar en el país.

También se da después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la primera emisión de deuda del año, por un monto total de 9 mil millones de dólares.

La colocación fue bien recibida por los inversionistas, al registrar una demanda de 30 mil millones de dólares, es decir, 3.33 veces el monto finalmente colocado.

Los bonos emitidos se distribuyeron en tres vencimientos.

El primero corresponde a 3 mil millones de dólares a un plazo de 8 años, con una tasa cupón de 5.625%. El segundo tramo fue por 4 mil millones de dólares a 12 años, con una tasa cupón de 6.125%.

Finalmente, se colocaron 2 mil millones de dólares a 30 años, con una tasa cupón de 6.75%.

Banco Base precisó que, si bien enero es tradicionalmente un mes en el que el gobierno de México recurre a los mercados para emitir deuda, en esta ocasión es distinto.

“En enero típicamente el gobierno de México emite deuda, pero en esta ocasión podría ocasionar que las agencias calificadoras cambien la perspectiva de la calificación o hagan recortes, por el alto nivel de endeudamiento del país”, señaló la institución.

Cabe recordar que en enero del año pasado también se realizó una emisión de deuda en dólares, por un total de 8.5 mil millones de dólares, con plazos de 5, 12 y 30 años.