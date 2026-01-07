Apoyos a Pemex casi triplican lo aprobado por Sheinbaum en 2025

Plataforma petrolera de Pemex en Veracruz. Foto: Miguel Angel Rodriguez / procesofoto / Ver

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- De enero a noviembre de 2025, las transferencias financieras a Petróleos Mexicanos (Pemex) sumaron 392 mil millones de pesos, un monto 187.8% superior al apoyo financiero que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había aprobado originalmente para todo ese año.

De acuerdo con el último informe financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este monto también resultó 121% mayor a los recursos que se habían canalizado a la petrolera en el mismo periodo de 2024.

En cifras absolutas, se asignaron 215 mil millones de pesos más entre enero y noviembre de 2025 respecto al mismo lapso del año previo.

A partir de un análisis de México Evalúa, como resultado directo de estas transferencias financieras a Pemex, el gasto ejercido del país superó por primera vez en el año al gasto programado, rebasando el calendario en 35 mil millones de pesos, lo que equivale a 0.4 por ciento.

“Sin el apoyo a Pemex, el gasto hubiera estado 2.6%, 218.6 mil millones de pesos por debajo del programa”, se lee en el documento.

Ingresos afectados

Los ingresos del país también se vieron condicionados por la situación financiera de la petrolera; de enero a noviembre de 2025, a pesar de que los ingresos del gobierno federal superaron las expectativas al alcanzar 7.4 billones de pesos, cifra 1.7% mayor a lo previsto, equivalente a 126.7 mil millones de pesos adicionales.

La razón es que una parte sustancial de esos recursos terminó absorbida por las necesidades de financiamiento de Pemex.

Y es que, si se descuentan los recursos transferidos a Pemex, los ingresos sobrantes fueron 6.2% menores a lo previsto para el periodo, lo que representa 281 mil millones de pesos menos para el país.