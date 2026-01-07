Peso gana tras datos laborales de los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 7 de enero el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.18%, cotizando alrededor de 17.96 pesos por dólar, con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 17.99 y un mínimo de 17.96 pesos por billete verde.

El peso se aprecia tras la publicación en Estados Unidos de la encuesta ADP de empleo, la cual mostró la creación en diciembre de 41 mil posiciones laborales, un dato que se ubicó por debajo de la expectativa del mercado de 50 mil empleos, señaló el área de análisis de Banco Base.

Este resultado fue interpretado por los mercados como una señal de menor fortaleza del mercado laboral estadunidense.

“Esta baja creación de empleo se da después de que en noviembre se destruyeron 29 mil empleos”, precisó la institución.

De hecho, se espera que continúe la cautela en el mercado cambiario debido a la publicación de información económica relevante tanto hoy como durante las últimas dos sesiones de la semana.

Se detuvo la depreciación

Banco Base precisó que, “es importante señalar”, que la tendencia a la baja del tipo de cambio parece haberse detenido, asociada a una postura más agresiva de Estados Unidos en su política exterior.

“Ayer circuló en medios que el Secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó ante un grupo de Congresistas que el plan de la administración de Donald Trump es comprar Groenlandia y que no pretenden realizar una invasión”, señaló.