Profeco alerta por falla en más de 8 mil motos Suzuki en los siguientes modelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el llamado a revisión que realizó Suzuki Motor de México para 8 mil 347 unidades de dos modelos de motocicletas.

La dependencia federal alertó en un comunicado sobre posibles riesgos que pudieran presentarse al utilizar los productos y como una forma de garantizar el derecho a la seguridad y la calidad.

En 8 mil 170 de las unidades, modelo GSX250/F años 2022-2025, se detectó que debido a una gestión inadecuada de las piezas, es posible que durante la fabricación en algunas se hayan instalado conjuntos de pinzas de freno de diferentes modelos.

En estos casos, añadió la Profeco, las pastillas de freno no pueden hacer contacto con el disco en la posición correcta durante el frenado, lo que reduciría la capacidad de frenado.

El llamado también se dio para 177 motocicletas modelo DR150 año 2026, ya que durante el proceso de fabricación podría haber una grieta en la caja de resina del relé (interruptor electromagnético) del motor de arranque.

“Esto presenta el riesgo de que si la humedad entra por las grietas y causa corrosión en el relé, el motor no podría arrancar”, explicó la Procuraduría.

La empresa indicó que sustituirá el soporte de la pinza de freno trasero para las primeras, y en el segundo caso hará el reemplazo del conjunto del relé de arranque del motor, sin costo para las personas afectadas, aun cuando la moto se encuentre fuera de la cobertura de la garantía original (2 años).

Suzuki indicó que en ninguna de las alertas hay afectación a la integridad física del piloto y anunció como medios de contacto sus distribuidores autorizados, número telefónico 800 178 9854 / 8001 Suzuki, correo electrónico servicio@suzuki.com.mx, el sitio web https://www.suzuki.com.mx/ y la liga directa https://motos.suzuki.com.mx/servicio.

Asimismo, informó que la campaña para la sustitución de las piezas afectadas se mantendrá de manera indefinida.

La Profeco informó que vigilará el cumplimiento de estos llamados y pidió denunciar anomalías en el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.