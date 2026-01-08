El petróleo mexicano se dispara rumbo a Cuba, confirman Banxico y Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del miércoles. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El medio británico Financial Times tiene razón, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo negó la mañana del 7 de enero: las exportaciones de crudo mexicano a Cuba no sólo existen, sino que están creciendo, y así lo confirman los propios datos oficiales del Estado mexicano.

De acuerdo con la balanza comercial del Banco de México (Banxico), entre enero y octubre de 2025, ya en plena administración de Claudia Sheinbaum, los envíos de petróleo crudo a la isla caribeña registraron un crecimiento anual de 121 por ciento.

No se trata de cálculos externos hechos por casas de análisis, son cifras construidas a partir de los registros aduanales y comerciales del propio banco central.

En los primeros diez meses de 2025 el valor del crudo enviado por México a la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel ascendió a 543 millones de dólares. En contraste, durante el mismo periodo de 2024, un año de transición política marcado por el cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, los envíos sumaron 245 millones de dólares.

En tanto, en el mismo periodo de 2023, aún bajo la administración de López Obrador, las exportaciones de crudo a Cuba apenas alcanzaron los 25 millones de dólares.

En 2022 la cifra fue todavía menor, apenas cinco millones de dólares, y antes de ese año, el envío anual era mucho menor a ese monto.

Pese a esos datos, durante la conferencia matutina del 7 de enero la mandataria descartó que México esté enviando más petróleo a Cuba y sostuvo que los envíos responden a criterios históricos y humanitarios por el bloqueo comercial que tiene la isla.

No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular -dijo Sheinbaum-. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba.

Gasolinas Bienestar abastecen a Cuba

A esa información se suma el reconocimiento por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el documento FORM 6-K enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC), la petrolera admite que desde julio de 2023 su filial Gasolinas Bienestar participa directamente en el suministro energético a la isla.

De acuerdo con el documento, Gasolinas Bienestar “adquiere crudo y productos petrolíferos de ciertas afiliadas para su exportación a la República de Cuba”.

“En los nueve meses concluidos el 30 de septiembre de 2025, Gasolinas Bienestar, SA de CV, exportó 17.2 mil barriles diarios de crudo y dos mil barriles diarios de productos petrolíferos, por un monto agregado de 7.9 mil millones de pesos”, se lee en el informe presentado ante la SEC.

Estas ventas representaron 3.3% del total de las exportaciones de crudo de Pemex y 1.8% del total de las exportaciones de productos petrolíferos, respectivamente.

El documento también precisa que las ventas realizadas por Gasolinas Bienestar, SA de CV, se efectúan mediante contratos denominados en pesos y a precios de mercado vigentes.