Peso pierde tras datos de inflación de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 8 de enero, el peso mexicano inicia la sesión con una depreciación de 0.03%, al cotizar alrededor de 17.98 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.95 pesos y un máximo de 18.00 pesos por billete verde.

La depreciación del peso se da a la par de un fortalecimiento del dólar estadunidense, en medio de la publicación de indicadores económicos relevantes en México.

Uno de los factores que inciden en este comportamiento es la inflación en México, señaló el área de análisis de Banco Base.

En diciembre, el índice de precios al consumidor se desaceleró a 0.28% mensual, lo que representa la inflación más baja para un mes igual desde 2012.

A tasa anual, la inflación general se moderó a 3.69%, acumulando seis meses consecutivos por debajo del umbral de 4%.

Para Banco Base, este desempeño no debe leerse de manera positiva.

“Sin embargo, los resultados anteriores no son del todo positivos dado que esta es la racha más larga con la inflación debajo de 4% desde junio del 2019 a julio del 2020, cuando la economía mexicana se encontraba en recesión”, señaló la institución.

Este comportamiento es consistente con el periodo actual de fragilidad económica, en el que el crecimiento muestra señales de agotamiento y el consumo pierde dinamismo, insistió.

Para 2026, Grupo Financiero Base estima que la inflación podría cerrar en 3.79%, un nivel que, si bien se mantiene relativamente contenido, seguiría por encima del objetivo puntual del Banco de México de 3%.

Además, persisten riesgos al alza que podrían llevar a la inflación a repuntar por encima de 4%.

Entre ellos destacan el incremento de 13% al salario mínimo, la imposición de aranceles de hasta 50% a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial, así como un impulso adicional en la inflación de servicios durante el verano, asociado a la celebración de la Copa Mundial de fútbol.

“Por lo anterior, el Banco de México debería seguir actuando con cautela”, se lee en el análisis de Banco Base.