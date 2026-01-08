Â¿Por quÃ© EU tiene interÃ©s en el petrÃ³leo de Venezuela?

Venezuela
NUEVA YORK (AP) â€” La industria petrolera de Venezuela ha estado bajo los reflectores desde que el presidente Donald Trump utilizÃ³ la fuerza militar para capturar al mandatario venezolano NicolÃ¡s Maduro.
Desde entonces, Trump ha dicho que Estados Unidos serÃa el encargado de dirigir el rumbo de Venezuela y aprovechar sus reservas de petrÃ³leo. AsegurÃ³ que la naciÃ³n sudamericana le robÃ³ petrÃ³leo de Estados Unidos, una referencia a la decisiÃ³n del expresidente venezolano Hugo ChÃ¡vez de nacionalizar cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los de las compaÃ±Ãas petroleras estadounidenses.
Trump propuso un plan para que esas compaÃ±Ãas regresen al paÃs y reconstruyan la maltrecha industria petrolera de Venezuela. Posteriormente, anunciÃ³ que la naciÃ³n sudamericana proporcionarÃa entre 30 y 50 millones de barriles de petrÃ³leo a Estados Unidos. Luego, la Casa Blanca eliminÃ³ "selectivamente" algunas sanciones para permitir el envÃo y venta de petrÃ³leo venezolano a mercados mundiales, asegurando que los ingresos serÃ¡n depositados en cuentas controladas por Estados Unidos para distribuirse entre las poblaciones de ambas naciones, segÃºn el Departamento de EnergÃa.
Estas medidas podrÃan ser parte de una estrategia a largo plazo para establecerse en una naciÃ³n con vastas reservas de petrÃ³leo.
Las enormes reservas de petrÃ³leo de Venezuela
Venezuela tiene una de las reservas de petrÃ³leo mÃ¡s grandes del mundo, y algunos analistas del sector energÃ©tico pronostican que en los prÃ³ximos aÃ±os no habrÃ¡ suficiente petrÃ³leo para satisfacer la demanda global.
La naciÃ³n sudamericana tiene un estimado de 303 mil millones de barriles de crudo, lo que representa aproximadamente el 17% del suministro mundial, segÃºn la Oficina de InformaciÃ³n EnergÃ©tica de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geÃ³logos deben buscar petrÃ³leo no explotado, las reservas bajo el territorio venezolano estÃ¡n en gran medida mapeadas y son conocidas, afirman los expertos. Pero, debido al deterioro de su infraestructura, el paÃs produce sÃ³lo alrededor del 1% del petrÃ³leo mundial.
"Venezuela tiene enormes reservas", dijo Claudio Galimberti, director de anÃ¡lisis de mercado global y director de economÃa para Rystad Energy. "Si le preguntas a cualquier compaÃ±Ãa petrolera del mundo, ve con su equipo de exploraciÃ³n, sus geÃ³logos, y pregÃºntales de dÃ³nde vendrÃ¡ el petrÃ³leo en los aÃ±os 2030 y 2040, su respuesta es bastante aterradora: 'No lo sabemos'. AsÃ que habrÃ¡ un problema para encontrar petrÃ³leo en los prÃ³ximos aÃ±os".
A corto plazo, el suministro global de petrÃ³leo excede la demanda, por lo que no es absolutamente necesario aumentar la producciÃ³n de Venezuela. Pero la Agencia Internacional de EnergÃa calcula que, de acuerdo con las polÃticas actuales, para 2035 se necesitarÃ¡n aproximadamente 25 millones de barriles diarios procedentes de nuevos proyectos petroleros para mantener el equilibrio en los mercados.
Posible ayuda para las refinerÃas y consumidores de EU
El petrÃ³leo en Venezuela es crudo pesado y Ã¡cido, que es lo que procesan las refinerÃas estadounidenses ubicadas a lo largo de la costa del Golfo de MÃ©xico, y sÃ³lo hay un puÃ±ado de paÃses que lo producen. En contraste, la mayorÃa del petrÃ³leo que se produce en Estados Unidos es crudo ligero y dulce. Si el petrÃ³leo venezolano fluye libremente, podrÃa reducir el precio del petrÃ³leo y la gasolina.
Las refinerÃas estadounidenses podrÃan beneficiarse financieramente al procesar mÃ¡s crudo, lo que podrÃa incrementar la disponibilidad de diÃ©sel y combustible para aviones, segÃºn Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners.
"Parece haber dos objetivos. El primero es una reducciÃ³n general en los precios de la energÃa mediante el aumento del suministro global, y el segundo es producir mÃ¡s del crudo pesado y Ã¡cido que actualmente escasea en comparaciÃ³n con otros tipos de crudo", destacÃ³ Book. "El primero beneficia en tÃ©rminos generales al usuario final en todas partes porque los precios mÃ¡s bajos reducen los costos de transporte y energÃa".
Pero que haya mÃ¡s crudo venezolano no necesariamente beneficiarÃa a los productores de petrÃ³leo estadounidenses, ya que una mayor presencia del petrÃ³leo en los mercados podrÃa reducir su precio, desalentando la producciÃ³n y dificultando que esas compaÃ±Ãas se mantengan rentables.
Las opciones
DespuÃ©s de que ChÃ¡vez nacionalizÃ³ cientos de negocios privados y activos de propiedad extranjera en 2007 --incluidos proyectos petroleros operados por Exxon Mobil y ConocoPhillips-- paneles de arbitraje internacional le ordenaron a Venezuela pagar miles de millones de dÃ³lares a ambas compaÃ±Ãas, deudas que aÃºn no se han cobrado.
En teorÃa, si se llegaran a retirar las sanciones y Venezuela tuviera un nuevo gobierno, las principales compaÃ±Ãas petroleras podrÃan invertir en infraestructura y beneficiarse de la venta de petrÃ³leo.
Trump cree que la diezmada industria petrolera de Venezuela podrÃa reconstruirse en menos de 18 meses con el apoyo de Estados Unidos. El mandatario estadounidense contempla que las principales compaÃ±Ãas petroleras regresen a Venezuela para realizar esas inversiones y beneficiarse de su industria petrolera.
Pero, tomando en cuenta la incertidumbre y las dÃ©cadas de deterioro en su infraestructura, es poco probable que Venezuela sea parte de la lista de lugares en donde las compaÃ±Ãas petroleras quisieran invertir, seÃ±alaron los expertos.
"Imagina que eres Exxon y tienes operaciones globales. Â¿DÃ³nde vas a poner tu dinero? Donde te dÃ© mÃ¡s retorno", explicÃ³ Galimberti.
Las compaÃ±Ãas tambiÃ©n necesitan garantÃas de que un futuro gobierno no vaya a tomar nuevamente el control de sus activos, seÃ±alÃ³ Daniel Sternoff, investigador principal del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.
"Lo primero que necesitas es una estabilidad polÃtica bÃ¡sica antes de que las compaÃ±Ãas estÃ©n interesadas en hacer ese tipo de inversiones", subrayÃ³ Sternoff. "Tenemos mÃ¡s preguntas que respuestas sobre cÃ³mo serÃ¡ el gobierno de Venezuela".
Un portavoz de ConocoPhillips seÃ±alÃ³ que la compaÃ±Ãa sigue de cerca la situaciÃ³n en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro y la estabilidad energÃ©tica global. "SerÃa prematuro especular sobre cualquier actividad o inversiÃ³n comercial futura", destacÃ³.
Exxon Mobil no respondiÃ³ de momento a una solicitud de comentarios.
Los obstÃ¡culos
La infraestructura y el equipo que necesita la industria petrolera para mantener e incrementar la producciÃ³n han sufrido graves daÃ±os en los Ãºltimos aÃ±os.
"Hubo mucho caos y saqueo, y por lo tanto hay una enorme cantidad de daÃ±o en los equipos de superficie para la producciÃ³n de petrÃ³leo en todo el paÃs", indicÃ³ Amy Myers Jaffe, directora del Energy, Climate Justice and Sustainability Lab de la Universidad de Nueva York. "Hay muchas tuberÃas que estÃ¡n goteando, y se requiere de una limpieza masiva, simplemente hay demasiada devastaciÃ³n fÃsica".
TambiÃ©n hay enorme escasez de combustible y frecuentes apagones en todo el paÃs, y "para realmente producir petrÃ³leo, necesitas una red estable", subrayÃ³ Jaffe.
AdemÃ¡s, muchos trabajadores con experiencia tÃ©cnica han abandonado el paÃs. Millones de venezolanos huyeron como consecuencia de ChÃ¡vez y Maduro, y "ha habido una tremenda fuga de cerebros", indicÃ³ Sternoff.
Rystad Energy calcula que se necesitarÃan 54.000 millones de dÃ³lares en inversiones en petrÃ³leo y gas durante los prÃ³ximos 15 aÃ±os para mantener estable la producciÃ³n petrolera de Venezuela en alrededor de 1,1 millones de barriles al dÃa y que, con inversiÃ³n adicional durante dos o tres aÃ±os, se podrÃan agregar 300.000 barriles diarios. Ir mÃ¡s allÃ¡ de los 1,4 millones de barriles al dÃa requerirÃa entre 8.000 y 9.000 millones de dÃ³lares adicionales al aÃ±o, explicÃ³ el grupo.
Tampoco existen precedentes de que un cambio de rÃ©gimen en un paÃs productor de petrÃ³leo haya llevado a un rÃ¡pido aumento en su producciÃ³n, indicÃ³ Sternoff. En la mayorÃa de los casos, como Irak, IrÃ¡n, Libia y la UniÃ³n SoviÃ©tica, la producciÃ³n de petrÃ³leo cayÃ³ significativamente, a menudo durante aÃ±os, antes de retomar los picos anteriores, dijo.
"Una de las lecciones de Irak es que las compaÃ±Ãas regresaron, pero fue muy difÃcil operar cuando habÃa un complicado contexto polÃtico y local que puede variar desde insurgencia y problemas de gobernanza y corrupciÃ³n hasta desafÃos de infraestructura", explicÃ³ Jaffe.