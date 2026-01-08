Â¿Por quÃ© EU tiene interÃ©s en el petrÃ³leo de Venezuela?

El buque petrolero Xanthos Eos navega en el lago Maracaibo, el 7 de enero de 2026, en Maracaibo, Venezuela. Foto: AP / Edgar Frias

NUEVA YORK (AP) â€” La industria petrolera de Venezuela ha estado bajo los reflectores desde que el presidente Donald Trump utilizÃ³ la fuerza militar para capturar al mandatario venezolano NicolÃ¡s Maduro.

Desde entonces, Trump ha dicho que Estados Unidos serÃ­a el encargado de dirigir el rumbo de Venezuela y aprovechar sus reservas de petrÃ³leo. AsegurÃ³ que la naciÃ³n sudamericana le robÃ³ petrÃ³leo de Estados Unidos, una referencia a la decisiÃ³n del expresidente venezolano Hugo ChÃ¡vez de nacionalizar cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los de las compaÃ±Ã­as petroleras estadounidenses.

Trump propuso un plan para que esas compaÃ±Ã­as regresen al paÃ­s y reconstruyan la maltrecha industria petrolera de Venezuela. Posteriormente, anunciÃ³ que la naciÃ³n sudamericana proporcionarÃ­a entre 30 y 50 millones de barriles de petrÃ³leo a Estados Unidos. Luego, la Casa Blanca eliminÃ³ "selectivamente" algunas sanciones para permitir el envÃ­o y venta de petrÃ³leo venezolano a mercados mundiales, asegurando que los ingresos serÃ¡n depositados en cuentas controladas por Estados Unidos para distribuirse entre las poblaciones de ambas naciones, segÃºn el Departamento de EnergÃ­a.

Estas medidas podrÃ­an ser parte de una estrategia a largo plazo para establecerse en una naciÃ³n con vastas reservas de petrÃ³leo.

Las enormes reservas de petrÃ³leo de Venezuela

Venezuela tiene una de las reservas de petrÃ³leo mÃ¡s grandes del mundo, y algunos analistas del sector energÃ©tico pronostican que en los prÃ³ximos aÃ±os no habrÃ¡ suficiente petrÃ³leo para satisfacer la demanda global.

La naciÃ³n sudamericana tiene un estimado de 303 mil millones de barriles de crudo, lo que representa aproximadamente el 17% del suministro mundial, segÃºn la Oficina de InformaciÃ³n EnergÃ©tica de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geÃ³logos deben buscar petrÃ³leo no explotado, las reservas bajo el territorio venezolano estÃ¡n en gran medida mapeadas y son conocidas, afirman los expertos. Pero, debido al deterioro de su infraestructura, el paÃ­s produce sÃ³lo alrededor del 1% del petrÃ³leo mundial.

"Venezuela tiene enormes reservas", dijo Claudio Galimberti, director de anÃ¡lisis de mercado global y director de economÃ­a para Rystad Energy. "Si le preguntas a cualquier compaÃ±Ã­a petrolera del mundo, ve con su equipo de exploraciÃ³n, sus geÃ³logos, y pregÃºntales de dÃ³nde vendrÃ¡ el petrÃ³leo en los aÃ±os 2030 y 2040, su respuesta es bastante aterradora: 'No lo sabemos'. AsÃ­ que habrÃ¡ un problema para encontrar petrÃ³leo en los prÃ³ximos aÃ±os".

A corto plazo, el suministro global de petrÃ³leo excede la demanda, por lo que no es absolutamente necesario aumentar la producciÃ³n de Venezuela. Pero la Agencia Internacional de EnergÃ­a calcula que, de acuerdo con las polÃ­ticas actuales, para 2035 se necesitarÃ¡n aproximadamente 25 millones de barriles diarios procedentes de nuevos proyectos petroleros para mantener el equilibrio en los mercados.

Posible ayuda para las refinerÃ­as y consumidores de EU

El petrÃ³leo en Venezuela es crudo pesado y Ã¡cido, que es lo que procesan las refinerÃ­as estadounidenses ubicadas a lo largo de la costa del Golfo de MÃ©xico, y sÃ³lo hay un puÃ±ado de paÃ­ses que lo producen. En contraste, la mayorÃ­a del petrÃ³leo que se produce en Estados Unidos es crudo ligero y dulce. Si el petrÃ³leo venezolano fluye libremente, podrÃ­a reducir el precio del petrÃ³leo y la gasolina.

Las refinerÃ­as estadounidenses podrÃ­an beneficiarse financieramente al procesar mÃ¡s crudo, lo que podrÃ­a incrementar la disponibilidad de diÃ©sel y combustible para aviones, segÃºn Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners.

"Parece haber dos objetivos. El primero es una reducciÃ³n general en los precios de la energÃ­a mediante el aumento del suministro global, y el segundo es producir mÃ¡s del crudo pesado y Ã¡cido que actualmente escasea en comparaciÃ³n con otros tipos de crudo", destacÃ³ Book. "El primero beneficia en tÃ©rminos generales al usuario final en todas partes porque los precios mÃ¡s bajos reducen los costos de transporte y energÃ­a".

Pero que haya mÃ¡s crudo venezolano no necesariamente beneficiarÃ­a a los productores de petrÃ³leo estadounidenses, ya que una mayor presencia del petrÃ³leo en los mercados podrÃ­a reducir su precio, desalentando la producciÃ³n y dificultando que esas compaÃ±Ã­as se mantengan rentables.

Las opciones

DespuÃ©s de que ChÃ¡vez nacionalizÃ³ cientos de negocios privados y activos de propiedad extranjera en 2007 --incluidos proyectos petroleros operados por Exxon Mobil y ConocoPhillips-- paneles de arbitraje internacional le ordenaron a Venezuela pagar miles de millones de dÃ³lares a ambas compaÃ±Ã­as, deudas que aÃºn no se han cobrado.

En teorÃ­a, si se llegaran a retirar las sanciones y Venezuela tuviera un nuevo gobierno, las principales compaÃ±Ã­as petroleras podrÃ­an invertir en infraestructura y beneficiarse de la venta de petrÃ³leo.

Trump cree que la diezmada industria petrolera de Venezuela podrÃ­a reconstruirse en menos de 18 meses con el apoyo de Estados Unidos. El mandatario estadounidense contempla que las principales compaÃ±Ã­as petroleras regresen a Venezuela para realizar esas inversiones y beneficiarse de su industria petrolera.

Pero, tomando en cuenta la incertidumbre y las dÃ©cadas de deterioro en su infraestructura, es poco probable que Venezuela sea parte de la lista de lugares en donde las compaÃ±Ã­as petroleras quisieran invertir, seÃ±alaron los expertos.

"Imagina que eres Exxon y tienes operaciones globales. Â¿DÃ³nde vas a poner tu dinero? Donde te dÃ© mÃ¡s retorno", explicÃ³ Galimberti.

Las compaÃ±Ã­as tambiÃ©n necesitan garantÃ­as de que un futuro gobierno no vaya a tomar nuevamente el control de sus activos, seÃ±alÃ³ Daniel Sternoff, investigador principal del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

"Lo primero que necesitas es una estabilidad polÃ­tica bÃ¡sica antes de que las compaÃ±Ã­as estÃ©n interesadas en hacer ese tipo de inversiones", subrayÃ³ Sternoff. "Tenemos mÃ¡s preguntas que respuestas sobre cÃ³mo serÃ¡ el gobierno de Venezuela".

Un portavoz de ConocoPhillips seÃ±alÃ³ que la compaÃ±Ã­a sigue de cerca la situaciÃ³n en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro y la estabilidad energÃ©tica global. "SerÃ­a prematuro especular sobre cualquier actividad o inversiÃ³n comercial futura", destacÃ³.

Exxon Mobil no respondiÃ³ de momento a una solicitud de comentarios.

Los obstÃ¡culos

La infraestructura y el equipo que necesita la industria petrolera para mantener e incrementar la producciÃ³n han sufrido graves daÃ±os en los Ãºltimos aÃ±os.

"Hubo mucho caos y saqueo, y por lo tanto hay una enorme cantidad de daÃ±o en los equipos de superficie para la producciÃ³n de petrÃ³leo en todo el paÃ­s", indicÃ³ Amy Myers Jaffe, directora del Energy, Climate Justice and Sustainability Lab de la Universidad de Nueva York. "Hay muchas tuberÃ­as que estÃ¡n goteando, y se requiere de una limpieza masiva, simplemente hay demasiada devastaciÃ³n fÃ­sica".

TambiÃ©n hay enorme escasez de combustible y frecuentes apagones en todo el paÃ­s, y "para realmente producir petrÃ³leo, necesitas una red estable", subrayÃ³ Jaffe.

AdemÃ¡s, muchos trabajadores con experiencia tÃ©cnica han abandonado el paÃ­s. Millones de venezolanos huyeron como consecuencia de ChÃ¡vez y Maduro, y "ha habido una tremenda fuga de cerebros", indicÃ³ Sternoff.

Rystad Energy calcula que se necesitarÃ­an 54.000 millones de dÃ³lares en inversiones en petrÃ³leo y gas durante los prÃ³ximos 15 aÃ±os para mantener estable la producciÃ³n petrolera de Venezuela en alrededor de 1,1 millones de barriles al dÃ­a y que, con inversiÃ³n adicional durante dos o tres aÃ±os, se podrÃ­an agregar 300.000 barriles diarios. Ir mÃ¡s allÃ¡ de los 1,4 millones de barriles al dÃ­a requerirÃ­a entre 8.000 y 9.000 millones de dÃ³lares adicionales al aÃ±o, explicÃ³ el grupo.

Tampoco existen precedentes de que un cambio de rÃ©gimen en un paÃ­s productor de petrÃ³leo haya llevado a un rÃ¡pido aumento en su producciÃ³n, indicÃ³ Sternoff. En la mayorÃ­a de los casos, como Irak, IrÃ¡n, Libia y la UniÃ³n SoviÃ©tica, la producciÃ³n de petrÃ³leo cayÃ³ significativamente, a menudo durante aÃ±os, antes de retomar los picos anteriores, dijo.

"Una de las lecciones de Irak es que las compaÃ±Ã­as regresaron, pero fue muy difÃ­cil operar cuando habÃ­a un complicado contexto polÃ­tico y local que puede variar desde insurgencia y problemas de gobernanza y corrupciÃ³n hasta desafÃ­os de infraestructura", explicÃ³ Jaffe.