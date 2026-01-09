Debilidad laboral en los Estados Unidos beneficia al peso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 9 de enero, el peso mexicano inicia la sesión con una apreciación de 0.09%, al cotizar alrededor de 17.96 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.04 pesos y un mínimo de 17.95 pesos por billete verde.

El peso se aprecia principalmente tras la publicación, en Estados Unidos, del reporte de empleo que evidenció debilidad en el crecimiento de la nómina no agrícola, señaló el área de análisis de Banco Base.

En diciembre se crearon apenas 50 mil posiciones laborales, de acuerdo con la encuesta a los establecimientos, una cifra inferior a la expectativa del mercado, que anticipaba alrededor de 70 mil nuevos empleos.

A este dato se sumaron revisiones a la baja en los registros de los dos meses previos.

En octubre, el balance pasó a mostrar una destrucción de 173 mil empleos, la mayor desde diciembre de 2020.

En noviembre, la cifra también se ajustó, al pasar de una creación mayor a solo 56 mil posiciones laborales.

De acuerdo con Banco Base, este conjunto de cifras alimenta la especulación de que la Reserva Federal continúe con los recortes en la tasa de interés, un escenario que tiende a debilitar al dólar.

Retos

Pese a la apreciación observada al inicio de la sesión, el tipo de cambio enfrentó presiones al alza durante las primeras horas del día.

La razón de fondo es que persiste la incertidumbre en torno a la política exterior de Estados Unidos y a las próximas decisiones de la administración de Donald Trump.

“ Ayer en una entrevista, Trump mencionó que se están preparando para conducir ataques contra el crimen organizado sobre tierra, enviando la señal que podría ser en territorio mexicano”.

A diferencia de ocasiones previas, los comentarios del presidente estadounidense ganan credibilidad tras la reciente detención de Nicolás Maduro en Venezuela mediante el uso de fuerzas armadas.