Profeco suspende sucursales de AT&T para evitar prácticas abusivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un operativo que concluyó con la suspensión de tres establecimientos de la empresa de telecomunicaciones AT&T en la Ciudad de México.

La sanción fue aplicada en tres locales de la alcaldía Cuauhtémoc, se detalló en un comunicado.

La Profeco llevó a cabo el viernes 30 el operativo de vigilancia y verificación en tres establecimientos del proveedor AT&T.

Tras las acciones de vigilancia y verificación, la Procuraduría detectó que los establecimientos de AT&T ubicados en Portal Tlatelolco, Punto Tlatelolco y Soriana Tlatelolco incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), al comercializar sus servicios de telecomunicaciones con un contrato distinto a la última versión registrada ante el Registro Público de Contratos de Adhesión, se indicó en el comunicado.

En ese contexto, se impusieron sellos de suspensión en los puntos comerciales pertenecientes al mismo proveedor con el objetivo de evitar prácticas abusivas o desleales al momento de contratar servicios de telecomunicaciones.

La Profeco hizo un llamado a la población a consultar en el portal https://rpca.profeco.gob.mx/telecomunicaciones.html que el contrato que expide el proveedor de telecomunicaciones coincida con el registrado en la institución antes de firmarlo y adquirir alguno de sus servicios.

“En el Registro Público de Contratos de Adhesión en materia de Telecomunicaciones es posible realizar la búsqueda por nombre comercial, denominación del proveedor, razón social, número de registro y por naturaleza jurídica o tipo de contrato.

“Después de ingresar el criterio de búsqueda en el registro, será necesario agregar la información correspondiente en cada campo para que, de manera automática, el sistema desglose los contratos de adhesión que coinciden con los datos proporcionados”, explicó la dependencia.

Entre los resultados arrojados en el Registro Público también se pueden visualizar diferentes contratos de acuerdo con su tipo. Es decir, si corresponden al servicio de telefonía móvil o fija, televisión restringida, internet móvil o fijo, así como sus variantes, por lo que la dependencia consideró importante revisar que lo ofrecido, al igual que términos y condiciones, sea adecuado a las necesidades y presupuesto.