Republicano exige llevar al T-MEC la deuda de agua de México

El senador republicano y el presidente Donald Trump en imagen de octubre de 2025. Foto: @JohnCornyn

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para este 2026, se ha solicitado que se incorpore el cumplimiento del país gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944.

La petición fue realizada por el senador republicano por Texas John Cornyn, quien dirigió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con fecha del 28 de enero de este año, en la que solicita que el tema sea abordado dentro del proceso formal de revisión del acuerdo comercial.

“Mientras usted y la administración del presidente Trump revisan el T-MEC, le solicito considerar plantear el Tratado de Aguas de 1944 durante la revisión del T-MEC en 2026”, se lee en el documento.

De acuerdo con el senador, el Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos un volumen promedio de 350 mil acres-pie de agua por año, contabilizado en ciclos de cinco años.

No obstante, Cornyn sostiene que en los últimos años México no ha cumplido con las entregas, lo que ha comprometido de manera significativa la actividad agrícola en el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas.

Presiones de Trump

El tema del agua no es nuevo como instrumento de presión. En el segundo semestre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la imposición de un arancel a las importaciones mexicanas como respuesta al incumplimiento de los requisitos de entrega de agua establecidos en el Tratado de 1944.

Sin embargo, ambos países alcanzaron un acuerdo para atender estas obligaciones.

En este momento, el senador Cornyn también solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr que México cumpla con los términos del tratado.