Saks Global cierra tiendas mientras se reestructura en bancarrota

NUEVA YORK (AP) — La empresa matriz de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus está cerrando la mayoría de sus ubicaciones de Saks Off 5th para centrarse en sus icónicas tiendas departamentales y recaudar dinero para pagar sus deudas durante su reorganización de bancarrota bajo el Capítulo 11.

Saks Global opera 70 ubicaciones de Saks Off 5th y planea cerrar todas menos 12 tiendas, anunció la compañía el jueves. Los puntos de venta restantes servirán principalmente para el inventario residual de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, señaló.

La compañía cerrará las cinco tiendas Last Call restantes, que sirven como un canal de descuento para Neiman Marcus.

Saks Global añadió que cerrará Saksoff5th.com, una entidad legal separada de Saks Global. En consecuencia, Saks Global afirmó que se alejará de la compra directa de mercancía para Saks Off 5th.

"A medida que avanzamos en la transformación de Saks Global, estamos tomando medidas decisivas para realinear nuestro negocio y servir mejor a nuestros clientes de lujo, impulsando la venta a precio completo en nuestros negocios de lujo principales", declaró Geoffroy van Raemdonck, CEO de Saks Global, en un comunicado. ):

Saks Global comenzará el sábado las ventas de liquidación en ciertas ubicaciones de Saks Off 5th, sujeto a la aprobación de la bancarrota, y en todas las ubicaciones de Last Call. Ya ha comenzado las ventas de liquidación en Saksoff5th.com el viernes. El sitio mostró hasta un 85% de descuento en mercancía.

Saks Global se acogió a la reorganización bajo el Capítulo 11 el 14 de enero, afectada por la creciente competencia y la enorme deuda que asumió para comprar a su rival en el sector de lujo, Neiman Marcus, hace poco más de un año.

Saks Global, que también opera Bergdorf Goodman, aseguró aproximadamente 500 millones de dólares del paquete financiero más amplio de mil 750 millones de dólares. Ese dinero ayudará a pagar a sus proveedores, quienes han enfrentado una acumulación de facturas impagas por parte del minorista y que son críticos para mantener la tienda abastecida.