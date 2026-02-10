Deuda con Sheinbaum supera previsión y podría rozar 59% del PIB en 2030: CIEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No solamente se estimaba que la deuda acumulada del país cerraría 2025 en 51.4% del Producto Interno Bruto (PIB), las proyecciones del gobierno del autollamado segundo piso de la Cuarta Transformación “estuvieron subestimadas”, y el riesgo es que hacia 2030 el nivel de endeudamiento se acerque a 59% del PIB, consideró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda acumulada del país, conocida como los Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), en menos de dos décadas prácticamente se duplicó en términos reales.

Y es que pasó de representar 31.4% del PIB en 2008 a 52.6% en 2025, lo que implicó un incremento real de 111.8%.

Para el CIEP, en un análisis publicado este 10 de febrero, este aumento preocupa más si el Paquete Económico 2025 proyectaba que los SHRFSP cerrarían ese año en 51.4% del PIB. Posteriormente, mientras que el Paquete Económico 2026 actualizó la estimación y elevó el saldo esperado a 52.3% del PIB.

Sin embargo, las cifras observadas reportadas por la propia SHCP indican que el nivel efectivo de endeudamiento fue aún mayor, al alcanzar 52.6% del PIB.

“Esto significa que las proyecciones para 2025 estuvieron subestimadas”, consideró el CIEP.

Además, si los requerimientos financieros no se controlan como lo plantea el Paquete Económico 2026, el saldo histórico podría escalar hasta 58.9% del PIB hacia 2030.

Posibles riesgos

De materializarse este escenario, el país se acercaría a un escenario en donde habría menos dinero para financiar educación, salud, infraestructura o programas sociales.

“La sostenibilidad fiscal no debe limitarse al control del endeudamiento, sino que también debe garantizar la equidad de largo plazo”, sostuvo el CIEP.