Minerales críticos escalan en la agenda de la Alianza del Pacífico en medio de la revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un momento en el que los minerales críticos se han convertido en un tema prioritario dentro del T-MEC, la discusión también tomó fuerza para la Alianza del Pacífico, donde ya se contempla que estos insumos estratégicos formen parte central de la agenda regional, señaló Sergio Contreras Pérez, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Capítulo México.

Derivado de que México asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y tras celebrarse una reunión de alto nivel, Contreras explicó que uno de los puntos que se están abordando es la posibilidad de incluir una revisión sobre minerales críticos y tierras raras como recursos estratégicos para la industrialización y la regionalización.

Lo que se busca que estos insumos no solo sean vistos como materias primas, sino como piezas clave para fortalecer cadenas productivas dentro de la región.

El interés responde a que estos minerales son esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos.

Contreras detalló que los integrantes del CEAP identificaron oportunidades para desarrollar capacidades productivas propias, fortalecer la cooperación entre países y promover encadenamientos regionales.

Todo ello acompañado de marcos regulatorios e incentivos de inversión que impulsen su desarrollo, asegurando así el suministro para industrias clave y reduciendo las dependencias del exterior.

México y la apuesta a los minerales críticos

A inicios de este año, Proceso adelantó que el tema de los minerales críticos será prioridad en la renegociación del T-MEC, especialmente en lo que respecta al litio.

De hecho, el pasado 4 de febrero se informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en un plan de acción conjunto sobre minerales críticos en el marco del T-MEC. Posteriormente, la Secretaría de Economía dio a conocer que México firmará un acuerdo multilateral sobre minerales críticos en el que participarán Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea.

Además, el próximo 16 de febrero se sostendrá una reunión con una delegación canadiense para abordar el tema de estas materias primas, que son fundamentales para la industria automotriz, la transición energética y las tecnologías de alto valor agregado.

“Como decía el primer ministro de Canadá, si no estás participando estás en el menú, y nosotros estamos en la mesa”, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en un mensaje difundido en redes sociales, al subrayar la intención de México de mantenerse como actor activo en la definición de las reglas de suministro y producción.

De acuerdo con las bases del plan con la Unión Americana, publicadas por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, ambos países acordaron elaborar este plan sobre minerales críticos en un plazo de 60 días.