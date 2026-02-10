Peso pierde a pesar de la debilidad del dólar 

El precio del dólar durante el segundo día del año rondó su precio entre los 16 y 18 pesos respectivamente en distintas instituciones financieras. Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.24%, al cotizar alrededor de 17.23 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.17 pesos y un máximo de 17.24 pesos por dólar.

Esta depreciación ocurre a pesar de que el dólar muestra debilidad a nivel internacional.

De acuerdo con Grupo Monex, el comportamiento del peso se explica por una agenda económica ligera en México, es decir, sin datos locales relevantes que impulsen a la moneda.

También por la publicación de cifras económicas en Estados Unidos que están influyendo en las decisiones de los inversionistas.

Por ejemplo, Banco Base señaló que el dólar cayó después de que se publicaran las ventas minoristas en Estados Unidos.

En diciembre, estas registraron una disminución mensual nominal de 0.02%, cuando el mercado esperaba un crecimiento de 0.43%.

Futuro de la Fed

Se suma que el presidente Donald Trump señaló que, durante el proceso de selección para la Reserva Federal (Fed), buscó a un candidato dispuesto a recortar la tasa de interés, y que no habría elegido a Kevin Warsh si este hubiera estado a favor de aumentos en la tasa.

Trump recordó que, en su primer mandato, Warsh fue finalista para presidir la Fed, pero finalmente decidió nombrar a Jerome Powell, decisión que calificó como un “gran error”.

Sin embargo, el proceso aún no está concluido. El candidato debe ser aprobado por el Comité Bancario del Senado, y esto podría retrasarse después de que el senador republicano Thom Tillis declarara que no votará a favor hasta que concluyan las investigaciones del Departamento de Justicia contra Jerome Powell.