CCE ve futuro para el T-MEC y atribuye declaraciones de Trump a estrategia electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), considerado el máximo órgano de consulta y representación del sector privado en México, sostiene que el T-MEC tiene viabilidad y que las declaraciones recientes de Donald Trump, de que Estados Unidos se saldrá del tratado regional, deben leerse más como un tema electoral.

Durante la inauguración de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el presidente del CCE, José Medina Mora, llamó a mantener la calma, insistiendo que lo que dijo Trump forma parte del discurso político previo a los comicios en Estados Unidos.

“Hay que entender los tiempos políticos en los Estados Unidos, hay elecciones en noviembre y desde luego muchas de las declaraciones son políticas, no económicas ni técnicas y así hay que entenderlas (...) Entonces, tenemos confianza en este proceso de revisión del T-MEC, de que va a salir adelante”, dijo.

Medina Mora subrayó que existe comunicación constante entre autoridades y empresarios de los tres países, lo que reduce el riesgo de un rompimiento abrupto.

“Hay temas que el gobierno mexicano tiene que hablar con el gobierno de Estados Unidos, pero hay temas que tenemos que hablar nosotros, el sector empresarial con el sector empresarial de Estados Unidos y Canadá y con las empresas de Estados Unidos”, comentó.

El dirigente enfatizó que la relación comercial no depende únicamente de decisiones gubernamentales. Y es que las cadenas productivas de América del Norte, como la automotriz, agroindustrial, manufacturera, energética, están profundamente integradas. Desmantelarlas implicaría costos para las tres economías.

“Hay que entender que el Tratado Libre de Comercio del T-MEC ha sido de beneficio para México, pero también para Estados Unidos y para Canadá. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, somos el país que más le vendemos, más que Canadá, más que China. Y ahora somos también el país que más le compramos, empatados con Canadá. Eso habla de la integración de la economía de México y Estados Unidos”, comentó.

Medina Mora también informó que distintas cámaras empresariales mexicanas han intensificado su presencia en Estados Unidos para dialogar sobre el futuro del acuerdo, con el objetivo de garantizar su continuidad.

“También van los organismos, va el Consejo Nacional de Pecuario, va la Asociación de Bancos de México, cada uno con los temas que tiene que tratar”, sostuvo.

Sobre los tiempos de la revisión, el presidente del CCE reconoció que aún no existe una fecha definida para concluir el proceso. Sin embargo, manifestó que, una vez ratificado, el acuerdo tendrá una vigencia prolongada.

“Entonces, no está en discusión si el T-MEC sigue o no sigue, sino en qué condiciones sigue y tenemos confianza de que habrá una buena revisión del T-MEC”, añadió.