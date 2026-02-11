Minerales críticos serían el pretexto de Trump para romper el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Existe una probabilidad de 25% de que Donald Trump decida que Estados Unidos abandone el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el objetivo de renegociar los acuerdos bilaterales independientes, uno con México y otro con Canadá. Además, el tema de los minerales críticos podría convertirse en el argumento para justificar esa salida, aseguraron a Proceso fuentes consultadas en Washington y Ottawa.

Luego de que la agencia Bloomberg informó que el mandatario estadunidense está contemplando la posible salida del tratado regional y solicitó a su equipo un análisis sobre las implicaciones de esa decisión, integrantes del sector privado vinculado a la negociación comercial confirmaron que el escenario no es descartable.

De concretarse, explicaron, Estados Unidos buscaría negociar acuerdos comerciales individuales para asegurar mayor influencia (leverage) en la relación con cada país, así como obtener ventajas estratégicas en eventuales controversias futuras.

“La única persona de su primer círculo que ofrece opiniones diferentes a lo que piensa, y lo escucha, es el secretario del Tesoro Scott Bessent. Es indispensable mantener algún tratado tanto por la reacción del sector privado como para defender las inversiones en territorio mexicano (y canadiense)”, señalaron las fuentes consultadas.

Según los empresarios, el presidente estadunidense no tendría claridad plena sobre las consecuencias económicas y jurídicas de abandonar el tratado.

Las fuentes también expusieron que existe una mayor animadversión del presidente de Estados Unidos hacia Canadá, particularmente por la relación con Carney, en comparación con México.

En paralelo, indicaron que la posibilidad de salir del T-MEC es uno de los argumentos que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Estado consideran para justificar una negociación separada sobre acceso a minerales críticos fuera del marco del tratado.

Estos insumos, litio, tierras raras y otros materiales estratégicos, son esenciales para industrias como la tecnológica, la automotriz eléctrica y la de defensa, y se han convertido en pieza central de la competencia con China.

Consecuencias para México

Para el analista en comercio internacional Jorge Molina, consultado por Proceso, México sería el país que más perdería en caso de que el T-MEC dejara de operar en su formato actual.

La razón es que la economía mexicana depende en gran medida del acceso preferencial al mercado estadunidense, que concentra más del 80% de sus exportaciones.

“La reforma al poder judicial, la eliminación de las agencias reguladoras, el control de todo el aparato gubernamental de Morena y la tendencia de izquierda del gobierno hacen indispensable tener un tratado internacional para defender las inversiones de Estados Unidos en nuestro territorio”, expuso en entrevista con Proceso.

El especialista subrayó que la existencia del actual tratado internacional funciona como un candado jurídico para los inversionistas extranjeros. Sin esa cobertura, la percepción de riesgo país podría elevarse, encareciendo financiamiento y frenando nuevos proyectos.

Además, un nuevo tratado con la Unión Americana, añadió, “no necesariamente sería más sencillo” por las nuevas disciplinas que Estados Unidos busca incorporar. Entre ellas se encuentran una política común hacia China, un mecanismo regional más estricto para evaluar inversiones de terceros países y la inclusión de un capítulo sobre inteligencia artificial.