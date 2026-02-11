Peso pierde ante rumores de la salida de EU del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso arrancó la jornada con una ligera depreciación. Esta mañana pierde 0.13% y se ubica alrededor de 17.21 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 17.13 y un máximo de 17.24 pesos por dólar.

La depreciación del peso ocurre en paralelo a un fortalecimiento del dólar estadunidense. De hecho, detrás está el nerviosismo por el futuro del acuerdo comercial más importante para la economía mexicana, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El área de análisis de Banco Base explicó que el dólar toma fuerza luego de que surgieran versiones sobre una posible desaparición del T-MEC.

La sola mención de este escenario preocupa porque más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y están amparadas por ese acuerdo.

“Asimismo, el peso mexicano, junto con el dólar canadiense, se deprecian en la sesión, pues se especula que Donald Trump está considerando retirar a Estados Unidos del T-MEC”, señaló Banco Base.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, Trump habría preguntado a sus asesores por qué no debería abandonar el acuerdo, aunque hasta el momento no ha indicado formalmente que planea hacerlo.

Además, vale recordar que ayer el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró que simplemente mantener los términos del tratado firmado en 2019 no necesariamente responde al interés nacional, y que la administración tiene la obligación de mantener abiertas las opciones del presidente para renegociar cuando sea necesario.

Además, señaló que se prevé sostener conversaciones por separado con México y Canadá.

Se argumenta que la relación comercial con Canadá atraviesa un momento de tensión y que las negociaciones se llevarían a cabo de forma bilateral.