Pemex regulariza adeudos millonarios con Slim mientras proveedores siguen sin cobrar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras decenas de proveedores siguen denunciando retrasos de años en sus pagos, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya liquidó prácticamente toda la deuda que mantenía con el empresario más rico del país.

La petrolera dirigida por Víctor Rodríguez Padilla saldó casi la totalidad de los más de 700 millones de dólares que adeudaba a Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim.

La confirmación provino del director general de Administración y Finanzas de Grupo Carso, Arturo Spínola García, durante una llamada con inversionistas tras la presentación de resultados financieros al cuarto trimestre de 2025.

El directivo aseguró que los adeudos previos a 2025 prácticamente quedaron casi cubiertos.

“Lo más importante ya se pagó, todavía tenemos algunas cuestiones que están por pagarse en los próximos días. Creemos que sí vamos a poder regularizarnos, porque todavía hay algunos vencidos. Aunque yo te diría que lo más fuerte que nos adeudan es de 2025, ya de lo viejo ya casi nos pagaron todo”, sostuvo.

Además, Spínola expuso que Grupo Carso aceptó un descuento de 7% sobre los pagos pendientes más antiguos, lo que permitió fortalecer su posición de efectivo al cierre del ejercicio.

“El descuento de Pemex fue por única vez, y sobre todo tuvo que ver con la parte que más antigüedad tenía. Entonces, el único efecto que vamos a ver fue el que ya reconocimos ahora en diciembre, y ya durante este año las cosas deben de caminar de una manera más regular”, señaló en la conferencia.

El directivo añadió que, para los nuevos contratos, se implementaron mecanismos específicos que buscan garantizar el cobro, particularmente en proyectos estratégicos como Ixtachi.

“Hay un mecanismo para asegurar la cobranza de este contrato, que es el más importante que ahorita tenemos con Pemex”, sostuvo.

Un contraste con el resto del sector

El caso de Grupo Carso contrasta con la situación que enfrentan cientos de empresas proveedoras. En el segundo trimestre de 2025 se informó, también en llamada con inversionistas, que Pemex adeudaba a Carso más de 700 millones de dólares, derivados de servicios que abarcan desde perforación hasta trabajos integrales en campos petroleros.

Según Arturo Spínola, la petrolera acumulaba retrasos de hasta dos años en algunos pagos.

Sin embargo, el problema de los adeudos no es reciente. Desde la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, empresas del sector energético comenzaron a señalar sobre retrasos e insistieron en estar preocupados por el cambio de administración federal, ante el temor de que las obligaciones quedaran sin atender.

Ya en 2025, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) reportó un saldo consolidado de adeudos por 94 mil millones de pesos. De esa cifra, 12 mil millones correspondían a facturas vencidas; 8 mil millones a facturas no vencidas; y 74 mil millones a estimaciones certificadas que no habían sido habilitadas en el sistema de Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE).

En el plano internacional, la empresa suiza Sulzer Chemtech informó que Pemex le adeuda 528.4 millones de pesos por trabajos en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

De acuerdo con la carta SULZER57-25, en poder de Proceso, la compañía solicitó al director general de Pemex, Rodríguez Padilla, que se finiquiten 40 facturas vencidas, algunas con 15 meses de retraso.

“La falta de pago está comprometiendo de forma crítica nuestra capacidad para seguir suministrando los insumos y servicios necesarios para los proyectos actualmente en ejecución con Pemex”, señaló la misiva.

A esto se suma que en julio de 2025, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que distintas empresas han enfrentado presiones indebidas y posibles actos de corrupción para liberar pagos legítimamente adeudados.

“No podemos permitir que el cobro por servicios contratados derive en procesos opacos o condicionados”, subrayó el organismo.

Coparmex detalló que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Ciudad del Carmen, Tapachula, Hidalgo, Irapuato, Tamaulipas, Oaxaca, Reynosa, Tabasco, Tampico y Veracruz atraviesan una crisis de liquidez crítica por el incumplimiento de pagos.

Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estimó que, solo con el sector constructor, Pemex acumulaba en 2025 una deuda superior a 7 mil millones de pesos.

Las últimas cifras oficiales de Pemex disponibles al cierre del tercer trimestre de 2025 muestran que la deuda total con proveedores ascendía a 517 mil millones de pesos.