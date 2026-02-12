Peso avanza mientras EU quita aranceles a Canadá y el dólar pierde fuerza

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso abrió la jornada con una ligera apreciación de 0.13%, al cotizar alrededor de 17.16 pesos por dólar, de acuerdo con datos en tiempo real de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio osciló entre un máximo de 17.22 y un mínimo de 17.14 pesos por dólar.

La apreciación del peso encuentra respaldo en un debilitamiento del dólar. El área de análisis de Banco Base explicó que la moneda estadounidense retrocede por tres factores principales.

El primero es la cautela del mercado frente a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos. En particular, se dio a conocer la nómina no agrícola de enero, mostró la creación de 130 mil posiciones laborales.

Esto, aunque fue una cifra superior a las expectativas del mercado, el efecto fue limitado.

Según el Banco Base, las revisiones a cifras de años previos revelan un deterioro más profundo del mercado laboral estadunidense.

El segundo factor proviene del mercado laboral más reciente. Las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana terminada el 7 de febrero se ubicaron en 227 mil, por encima de la expectativa del mercado de 222 mil. El tercer elemento tiene que ver con que la administración de Donald Trump enfrenta fisuras dentro de su propio partido en torno a la política arancelaria.

“El día de ayer votaron en la Cámara de Representantes por terminar los aranceles a las importaciones de Canadá con 219 votos a favor y 211 en contra. Cabe resaltar que 6 republicanos votaron a favor de esta resolución, poniendo en evidencia que el control de la Cámara es cada vez más frágil para el presidente Trump”, sostuvo Banco Base.

Si el presidente no cuenta con cohesión interna para sostener o ampliar aranceles, el mercado interpreta que la amenaza comercial pierde fuerza. Y cuando disminuye la tensión comercial, el dólar tiende a moderarse.