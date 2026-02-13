Peso gana ante datos de inflación en los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso abrió la jornada con una apreciación de 0.25%, al cotizar alrededor de 17.18 pesos por dólar, de acuerdo con datos en tiempo real de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, cuando operan principalmente inversionistas internacionales, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.25 y un mínimo de 17.18 pesos por dólar.

De acuerdo con el área de análisis de Grupo Monex, el peso gana terreno y se ubica en el segundo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar.

El dólar se debilita tras la publicación de las cifras de inflación en Estados Unidos. Cuando la inflación estadounidense muestra señales de moderación, los inversionistas anticipan que la Reserva Federal (Fed) podría comenzar a relajar su política monetaria. Y cuando se espera que bajen las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar tiende a perder fuerza frente a otras divisas.

De hecho, los operadores de futuros, es decir, quienes apuestan hoy sobre el comportamiento futuro de las tasas, reconfiguraron sus expectativas sobre la política monetaria de la Fed y ahora estiman una probabilidad de más del 80% de que para junio ya se haya materializado un recorte de 25 puntos base, así como cerca de 50% de que se observe un tercer recorte.

“Una política monetaria más flexible en Estados Unidos implicaría un mayor debilitamiento para el dólar”, sostuvo Monex.