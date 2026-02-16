Ante amenaza de Trump al T-MEC, México y Canadá activan su plan B comercial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la incógnita de que el T-MEC podría ver su fin y los amagos de Donald Trump, México y Canadá ya trabajan en un “plan B” para blindar su relación económica frente a un eventual cambio en la dinámica comercial de América del Norte.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que se desarrolla un plan de acción que será presentado en el segundo semestre del año por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.

El objetivo es capitalizar una relación que en los últimos 30 años, desde el TLCAN hasta el actual T-MEC, ha crecido en comercio, inversión y cadenas productivas.

“Independientemente de lo que se dé en la revisión del tratado, la revisión de tratado tiene sus propios tiempos y vamos a participar en los tres países (...) Canadá es un aliado, es un socio muy confiable para México (...) en economía, en inversión, en comercio”, comentó en un encuentro con más de 300 empresarios canadienses; y en donde se busca que un número similar de empresarios pero mexicanos vayan a ese país.

Durante este año, empresarios de ambos países realizarán distintas misiones comerciales. Las delegaciones canadienses visitarán Guadalajara y Monterrey, y revisarán sectores estratégicos como puertos industriales, maquila y minería, incluidos los minerales críticos, que forman parte de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos.

“Yo recuerdo no ha habido un diálogo de ese tamaño. Vamos a esperar lo que diga el primer ministro, en qué fecha va a ser para recordar las agendas”, sostuvo.

Un acuerdo bilateral

Para analistas internacionales como Jorge Molina y agencias como HR Ratings, existe la posibilidad de que el T-MEC derive en un esquema de acuerdos bilaterales en lugar de mantenerse como un pacto entre tres países.

Esto implicaría negociar por separado con Estados Unidos y Canadá, fragmentando el bloque y alterando las reglas de origen, los flujos de inversión y las cadenas de suministro.

Fuentes consultadas por Proceso en Washington y Ottawa señalaron que existe una probabilidad de 25% de que Trump decida que Estados Unidos abandone el T-MEC con el objetivo de renegociar acuerdos bilaterales independientes, uno con México y otro con Canadá.

Además, el tema de los minerales críticos podría convertirse en el argumento para justificar esa salida.

Toda vez, la posibilidad del T-MEC se generó después de que Bloomberg informó que el mandatario estadunidense solicitó a su equipo un análisis sobre las implicaciones de abandonar el tratado regional.

De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), el T-MEC regula más de 1.5 billones de dólares en comercio anual entre los tres países.