Desaparición y asesinato de mineros en Sinaloa no se tocó en reunión México–Canadá: Ebrard

El secretario de Economía en la reunión de alto nivel México-Canadá. Foto: @m_ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que no se abordó el caso de la desaparición y homicidio de trabajadores vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver en Sinaloa.

Esto, en medio de una reunión de “alto nivel” celebrada este 16 de febrero entre autoridades mexicanas y empresarios canadienses.

“No se ha mencionado ahorita”, respondió el funcionario a medios de comunicación al ser cuestionado sobre si el tema formó parte del diálogo bilateral.

Además, en medio de los señalamientos de organismos empresariales como la Cámara de Comercio del Canadá en México, que han señalado sobre las dificultades que enfrenta la minería en el país y han solicitado mayores condiciones de seguridad jurídica y física para sus operaciones, Ebrard sostuvo que las inversiones en el sector minero siguen garantizadas.

El secretario de Economía, incluso, adelantó que próximamente se anunciará una nueva inversión minera en Querétaro.

“Les puedo comentar también que está por ya concretarse una inversión muy importante de una empresa mexicana en la zona de Querétaro”, sostuvo.

Además, en la reunión bilateral también se puso sobre la mesa el interés de Canadá en fortalecer procesos de refinación de minerales en México.

El caso de La Concordia

El encuentro empresarial ocurre después de que el pasado 23 de enero, en el municipio de La Concordia, Sinaloa, se dio a conocer la desaparición de un grupo de 10 mineros; posteriormente se informó que fueron secuestrados y han aparecido poco a poco asesinados.

En paralelo, familiares de las víctimas han cuestionado públicamente la versión ofrecida por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien informó la semana pasada que la desaparición habría ocurrido porque los trabajadores fueron confundidos con células del crimen organizado.

Sostienen que el suceso está relacionado con la extorsión que enfrentan empresas mineras en distintas regiones del país, donde grupos criminales cobran derecho de piso para permitir la operación.